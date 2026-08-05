חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת "הדמוקרטים" הציג את עמדות מפלגתו בנוגע לחברה הערבית, והתחייב כי אם מפלגתו תהיה חלק מהממשלה הבאה, תפעל לשינוי מדיניות הממשלה כלפי המגזר הערבי.

בריאיון לתחנת הרדיו הערבית-ישראלית "א-נאס" אמר קריב כי מפלגתו מתכוונת לקדם תוכנית חומש חדשה לחברה הערבית, אשר תגובש בשיתוף ראשי הרשויות המקומיות, אנשי עסקים ונציגי ארגוני החברה האזרחית.

לדבריו, התוכנית תהיה רחבה יותר מקודמותיה ותכלול הגדלה של ההשקעה הממשלתית ביישובים הערביים.

עוד ציין קריב כי מפלגת "הדמוקרטים" מבקשת לצמצם את הפערים התקציביים בין החינוך הממלכתי היהודי לבין החינוך הממלכתי הערבי. לדבריו, המפלגה תפעל להגדלת ההשקעה הממשלתית במערכת החינוך הערבית.

בנוסף אמר קריב כי מפלגתו תקדם שינויים בתחום התכנון והבנייה במגזר הערבי, והביע הסתייגות ממדיניות הריסת הבנייה הבלתי חוקית בנגב ובצפון.

הוא הביע תמיכה בביטול חוק קמיניץ, המאפשר אכיפה מנהלית מהירה ומחמיר את הענישה על עבירות בנייה בלתי חוקית.

לדבריו, "אנחנו צריכים לגשת למסלול מואץ של אישור תוכניות מתאר לרשויות הערביות, אנו רוצים להשקיע בפיתוח התשתיות הציבוריות. צריך לטפל בנושא המיגון".