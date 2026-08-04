עימות התפתח באולפן חדשות 12 במהלך דיון בהעברות התקציביות שאישרה ועדת הכספים. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מתחה ביקורת על המהלך וכינתה אותו "שוחד בחירות", ולאחר דבריה התבקשה העיתונאית שירית אביטן כהן להגיב.

אביטן כהן אמרה כי היא הופתעה מהדברים, משום שלדבריה פרקש הכהן מכירה היטב את עבודת ועדת הכספים. היא טענה כי גם בממשלת השינוי, שבוע בלבד לפני הבחירות, אושרו העברות תקציביות בהיקף של 2.75 מיליארד שקלים, לאחר שיו"ר הכנסת דאז מיקי לוי אישר כינוס מיוחד של הוועדה.

לדבריה, מדובר בפרקטיקה פוליטית מקובלת של העברת עודפי תקציב בין משרדי הממשלה, ולא במהלך חריג. עוד טענה כי הצגת ההעברות הנוכחיות כאירוע חסר תקדים היא "גזל דעת של ציבור שלם", והביעה תמיהה על הביקורת שהשמיעה פרקש הכהן.

בשלב זה התערבה מגישת המהדורה, עדי זריפי, ואמרה כי חשוב להציג את מלוא התמונה, אך ניסתה להבחין בין המקרים בטענה שהכספים שאושרו בממשלה הקודמת לא יועדו למפלגות החרדיות.

אביטן כהן השיבה כי גם אז היו אלה כספים קואליציוניים, אלא שהם יועדו למגזרים אחרים. "זה היה למגזרים אחרים. זה שירת את מצביעי יש עתיד ואת מצביעי ישראל ביתנו", אמרה.

זריפי הוסיפה כי למיטב זיכרונה אותם תקציבים הופנו לחינוך, אך אביטן כהן השיבה, "גם פה זה חינוך, גם לחרדים מגיע חינוך למיטב הבנתי".

"מה שאני מנסה לומר", הסבירה המגישה, "שאת נוגעת כאן בנקודה הנכונה, כנראה שאולי מה שקשה זה לא הפרקטיקה שהיא הרי נהוגה, ודיברנו על זה, אלא הפצע המדמם בחברה הישראלית - לאן הכסף שלנו הולך?"

אביטן כהן הסכימה עם הדברים, אך הוסיפה כי "מה שקשה פה עוד יותר, זה שחברת כנסת עושה שימוש ציני בפצע המדמם הזה כדי להעמיק אותו עוד יותר". זריפי חתמה את הדיון באמירה: "צריך לדייק בעובדות, זה תמיד נכון".

לאחר השידור פרסמה פרקש הכהן תגובה ברשת X, שבה דחתה את ההשוואה לממשלה הקודמת. לדבריה, בתקופה ההיא ישראל לא הייתה בעיצומה של מלחמה, היקף הכספים הקואליציוניים היה קטן משמעותית, וההעברות התקבלו לאחר אישור תקציב מדינה ולא חודשים ספורים לאחר אישורו. עוד טענה כי כיום המדינה מתמודדת עם גירעון כבד והוצאות מלחמה, ולכן אין מקום להשוואה בין המקרים.