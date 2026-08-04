חייל צה"ל בהכשרה בבסיס האימונים של החטיבה החרדית "החשמונאים" בבקעת הירדן נפצע היום (שלישי) באורח קשה בעקבות פליטת כדור בבסיס.

החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ובצה"ל הדגישו כי משפחתו עודכנה על מצבו. במשטרה הצבאית החוקרת נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע.

מתחקיר ראשוני בצה"ל עולה כי בזמן שהחיילים יצאו לשעת ת"ש, נכנסו שלושה חיילים לחדרם, נעלו את הדלת והחלו, על פי החשד, לשחק בנשקם.

מהממצאים הראשוניים עולה כי במהלך אותו משחק התחרו החיילים ביניהם מי יצליח לדרוך את נשקו במהירות רבה יותר.

בשלב מסוים אחד מהם הכניס מחסנית לנשק, דרך אותו, העביר למצב ירי ולחץ על ההדק. הכדור שנפלט פגע באחד מחבריו, שנפצע באורח קשה בצווארו.

מצה"ל נמסר: "חייל צה"ל נפצע באורח קשה מוקדם יותר הערב, כתוצאה מירי בבסיס צבאי. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה".

עוד נמסר כי "בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית".