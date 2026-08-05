תנועת "בני הכפר" פרסמה הודעה חריפה שבה תקפה את השתלבותן של מפלגות ערביות בממשלות ישראל ואת המשך הייצוג בכנסת, בטענה כי מהלכים אלה באים על חשבון העקרונות הלאומיים הפלסטיניים ומחזקים את תהליכי ה"ישראליזציה".

בהודעתה, שפורסמה באתר "אל-ג'רמק", טענה התנועה כי תמיכה מבחוץ בממשלה, ללא תוכנית לאומית פלסטינית ברורה, מהווה סטייה מהקונצנזוס הלאומי.

עוד הדגישה כי היא מתנגדת באופן מוחלט לשירות האזרחי ולשירות הלאומי, וקראה להציב מחדש את החרמת הבחירות לכנסת כאחד מכלי המאבק נגד תהליכי הישראליזציה.

התנועה קראה גם למפלגות הערביות להימנע מכל שיתוף פעולה פוליטי עם רע"ם ולתאם ביניהן פעילות נגד השירות הלאומי והצבאי ונגד תוכניות שלטענתה נועדו לקדם ישראליזציה. בהודעה נכתב כי "מאבקם של הפלסטינים בפנים הוא מאבק ההישרדות על האדמה ושמירה על הזהות הלאומית".

תנועת "בני הכפר" הוקמה בראשית שנות ה-70 באום אל-פחם ומגדירה את עצמה כתנועה לאומית פלסטינית הדוגלת בהקמת מדינה דמוקרטית חילונית בכל שטחי "פלסטין ההיסטורית".

בשנת 2004 נעצרו מספר פעילים בכירים בתנועה בחשד שהעבירו לפעילי פת"ח בג'נין הנחיות להרכבת מטעני חבלה ורקטות, בעקבות הוראה של סוכן חיזבאללה. במהלך האינתיפאדה הראשונה ואינתיפאדת אל-אקצא נעצרו פעילים נוספים בגין עבירות ובהן הסתה, הפרות סדר, הנפת דגלים פלסטיניים ופעילות נגד המדינה.