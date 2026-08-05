המחסור באמצעי הלחימה האמריקאיים חריף מכפי שהוערך עד כה. לפי דיווח של רשת CNN, המבוסס על מקורות בממשל ובצבא ארצות הברית, הצבא האמריקאי כבר ניצל כ-80% ממלאי מיירטי ה-THAAD שעמדו לרשותו עם פרוץ המלחמה מול איראן - שיעור גבוה משמעותית מההערכות שפורסמו עד כה.

על פי הדיווח, גם מלאי טילי הפטריוט נשחק באופן דרמטי, כאשר לפחות מחצית מהמיירטים נוצלו במהלך הלחימה. חלק ממערכות ה-THAAD הוצבו בישראל כחלק מהמערך להגנה מפני איומים בליסטיים.

המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) מעריך כי ערב המלחמה החזיקה ארצות הברית בכ-2,200 מיירטי פטריוט וב-452 מיירטי THAAD. כעת, כך לפי המקורות, חלק ניכר מהמלאי כבר נוצל.

ב-CNN דווח עוד כי צבא ארצות הברית השתמש כמעט בכל מלאי טילי הקרקע-קרקע המדויקים ארוכי הטווח שעמדו לרשותו במהלך המערכה מול איראן - נתון המעורר דאגה בקרב גורמי הביטחון האמריקאיים באשר למוכנות לעימותים עתידיים.

לפי שני מקורות המעורים בדוחות הצבא, השחיקה במלאי התחמושת הייתה אחד השיקולים המרכזיים בדיונים שקיים הנשיא דונלד טראמפ בימים האחרונים. אליה הצטרפו הערכות מודיעין באשר להשלכות האפשריות של תקיפת תשתיות אסטרטגיות באיראן, ובהן מתקני אנרגיה, וכן לחץ מצד מדינות המפרץ.

על פי הדיווח, כמה ממדינות המפרץ הזהירו את וושינגטון כי במקרה של הסלמה נוספת מול איראן, ארצות הברית עלולה להתקשות להעניק להן הגנה מספקת בשל הירידה במלאי מערכות היירוט.

המקורות הוסיפו כי מכלול השיקולים - ובראשם המחסור ההולך וגובר בתחמושת, ההערכות המודיעיניות והחששות שהעלו בעלות הברית באזור - שכנע חלק מיועציו הבכירים של טראמפ להמליץ על ביטול המתקפה הרחבה שתוכננה נגד איראן בסוף השבוע האחרון.

בישראל, מנגד, מדגישים כי אין מחסור במלאי אמצעי הלחימה והיירוט. גורמי ביטחון אומרים כי המלאים הקיימים מאפשרים לצה"ל להמשיך ולהגן על המדינה, ובמידת הצורך אף לצאת למהלך צבאי נוסף נגד איראן.