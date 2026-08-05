יוסי איבגי - ראש מחלקת מפעלים בתנועת בני עקיבא

עבור עשרות אלפי בני נוער, מחנות הקיץ של בני עקיבא הם שיאו של החופש הגדול. עבור יוסי איבגי ואלפי אנשי הצוות של התנועה, מדובר במבצע שנמשך כמעט שנה שלמה.

מאחורי המחנות מסתתרת מערכת מורכבת של תכנון, הכשרות, בטיחות ולוגיסטיקה, שנועדה לאפשר ל־30 אלף חניכים ליהנות מחוויה משמעותית ובטוחה.

"ההכנות לא מתחילות אתמול ולא לפני שבוע", אומר איבגי בריאיון לערוץ 7. "הן מתחילות כבר ביום שבו מסתיים המחנה האחרון של השנה הקודמת".

לדבריו, במהלך החודשים נבנות התוכניות החינוכיות, מוקמים מערכי כוח האדם ומתקיימות הכשרות לכל בעלי התפקידים.

"יש לנו יותר מ־1,200 עובדים ו־13 יערות בפריסה ארצית - מהכרמל, דרך הרי ירושלים ועד השפלה. לצערנו גם השנה נאלצנו לבטל את המחנות בצפון, וזה כאב גדול עבורנו, אבל אנחנו כבר מצפים לחזור לשם ובגדול בשנה הבאה".

האופרציה הענקית אינה מסתכמת בלוגיסטיקה. בראש סדר העדיפויות ניצבת הבטיחות. "החיים של החניכים שלנו הם מעל הכול", מדגיש איבגי. "לפני התוכן, לפני החוויה ולפני כל פעילות אחרת, חשוב לנו שכל חניך יגיע למחנה בשלום וגם יחזור הביתה בשלום".

לצורך כך עוברים כלל בעלי התפקידים הכשרות מקצועיות המותאמות לאחריותם. השנה נוספו גם הכשרות ייעודיות לבטיחות באש, ובכל מחנה פועלים אנשי בטיחות שתפקידם לאתר סיכונים ולתת להם מענה בזמן אמת.

לצד זאת, התנועה מתרגלת גם תרחישי חירום. "לכל מחנה יש תוכנית מסודרת למקרה שיידרש פינוי. יש צ'קליסט ברור שמגדיר מה עושים בכל תרחיש, הן ברמת המטה והן ברמת המחנה". גם מזג האוויר החם נלקח בחשבון כחלק מההיערכות. "אנחנו ערוכים לעומסי החום עם 30 טון של קרח שמפוזר בכל היערות, מכולות קירור, מים, שלוקים ואמצעים נוספים שנועדו לשמור על בריאות החניכים".

אבל לצד ההיערכות המבצעית, מחנות הקיץ מזוהים בעיקר עם הרגעים שהופכים לזיכרונות לכל החיים.

בין אירועי השיא מציין איבגי את מחנה המעפילים, שבו מגיעים החניכים עד חוף עתלית ונכנסים למחנה המעצר ההיסטורי בטקס סיום מרגש. מחנה נוסף הוא "מחנה הרואה", שבמהלכו צועדים החניכים במשך ארבעה ימים, קרוב ל־60 קילומטרים, מגוש עציון ועד הר הרצל בירושלים.

"בסיום הם מגיעים למפקד מרשים בהר הרצל, והשנה הם גם פוגשים את סיפורו של מלכי אגרוס ז"ל, שהיה אמור להשתתף במחנה הרואה בשנה שבה נפל. אלו רגעים עוצמתיים במיוחד".

גם מחנה הסיירים זכה השנה למתכונת חדשה. "הפכנו אותו למחנה נודד ואינטנסיבי יותר, עם הרבה הליכה ועם 'ערב המק"ם', שבו מגיעים אנשי רוח וגיבורים לשוחח עם החניכים. אנחנו מקבלים תגובות מדהימות על העוצמה של הערב הזה".

כשמבקשים ממנו לבחור רגע אחד שמסמל עבורו את המחנות, איבגי אינו מדבר על מספרים או על ההפקה העצומה.

"החוויה שהכי נחרטה אצלי הייתה דווקא בשבת האחרונה. לשבת במעגל של סעודה שלישית ולראות את הנוער שלנו, את האש שבוערת בו, את הרוח ואת האהבה. אתה יוצא מרגע כזה ואומר לעצמך: זכינו בנוער כזה".

בסיום ביקש איבגי להודות להורים על האמון שהם מעניקים לתנועה. "אני רוצה לומר תודה לכל אלפי ההורים. שלושים אלף חניכים הם ביטוי לאמון עצום. אנחנו קשובים לכל שאלה ולכל צורך, ויש לנו מוקד שפועל 24 שעות ביממה. המטרה שלנו היא שכל ילד יחזור הביתה בשלום, אחרי חוויה ערכית, חינוכית ומשמעותית".

גם לחניכים עצמם היה לו מסר. "אנחנו מחכים לכם. כל חיוך שלכם הוא ניצחון גדול עבורנו ועבור עם ישראל. תגיעו עם כובע, מים ונעליים מתאימות, תשמרו על עצמכם, תיהנו מכל רגע ותחזרו הביתה עם חוויות שילוו אתכם עוד שנים רבות".