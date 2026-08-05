השר דודי אמסלם אמר הבוקר (רביעי) כי היה שמח לראות את הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט מצטרף לליכוד, אם היה מאמץ את עמדותיה המדיניות של המפלגה.

בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי בתוכנית "שבע תשע" ב־103FM אמר אמסלם: "אני חושב שבפרופיל, בוודאי מהיכן שבא איזנקוט במקור שלו, הייתי שמח באופן טבעי שהוא היה מצטרף לליכוד. בוודאי, אין שאלה כזאת".

לדבריו, "גדי איזנקוט בסופו של דבר צמח בתוך צה"ל, בתוך חבורה מסוימת שאתה יודע מה אני חושב עליה... רובם ככולם אנשי שמאל. יש לי סימפתיה לגדי איזנקוט. הייתי שמח אם גדי איזנקוט היה בא מחר ואומר: 'אני מאמץ את הקווים של הליכוד', במובן של 'אני מתפכח מאשליות מול הערבים', שאחרי 7 באוקטובר אנחנו מבינים שהם לא רוצים שנחיה כאן".

אמסלם הוסיף כי להערכתו, אלמלא מסלול הקריירה הצבאי של איזנקוט, ייתכן שהיה מוצא את מקומו דווקא בליכוד. "אני מאוד מסמפת אותו. אני חושב שהמקום הטבעי שלו, אם לא היה גדל בצבא, בהסתברות גבוהה הוא היה משתבץ בתוך הליכוד", אמר.

בהמשך הריאיון התייחס אמסלם גם למערכת הפריימריז בליכוד, והבהיר כי התנועה אינה שייכת לאיש - גם לא לראש הממשלה בנימין נתניהו. "הליכוד לא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. זו תנועה עממית, היא הייתה לפני ראש הממשלה ותהיה גם אחריו", אמר, והוסיף בעקיצה: "אולי ניתן לו שירכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד".