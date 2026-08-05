המפגינים במטה של הציונות הדתית עומדים ביחד

פעילי תנועת השמאל הקיצונית 'עומדים ביחד' הגיעו הבוקר (רביעי) למטה מפלגת הציונות הדתית בשהם וקיימו במקום מחאה כשהם עם "דם" על הידיים.

המפגינים התיישבו על הרצפה וקראו "סמוטריץ' מממן, המתנחלים שורפים, הדם על הידיים של ממשלת הדמים" ו"החליפה לא תעזור, פה הם מכשירים טרור".

במפלגת הציונות הדתית מסרו כי במהלך המחאה ניסו המפגינים לחדור למטה המפלגה. עוד נמסר כי עובדי המפלגה הונחו להישאר במשרדיהם ולא לצאת עד להגעת כוחות המשטרה.

מנגד, בתנועת 'עומדים ביחד' הבהירו: "העובדים לא היו נצורים בשום שלב ובתיעודים גם רואים אותם פותחים את דלת המשרד. לא הייתה משטרה בשום שלב ואין עצורים כל הפעילים התפנו מהמקום בסוף הפעולה".

מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז מרכז מתחנת ראש העין הגיעו למקום בתוך דקות, אולם עם הגעתם המוחים כבר עזבו את המקום. עוד נמסר כי "משטרת ישראל לא תאפשר הסתה, אלימות או כל עבירה על החוק במסווה של מחאה".

מ'הציונות הדתית' נמסר: "להסתה של יאיר גולן וחבריו, ולשתיקה של גדי איזנקוט, נגד המתיישבים, רואים תוצאות בשטח. אנו דורשים מהמשטרה לחקור את האירוע, ולהבטיח את ביטחונם של עובדי המפלגות בישראל. אין מקום לאלימות במגרש הפוליטי. על מנהיגי האופוזיציה גדי איזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר, לגנות את אלימות השמאל הקיצוני שמונע מהסתה נגד ציבור המתיישבים".

ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, מסר: ‏"המחנה לחיסול הדמוקרטיה מנסה להטיל אימה באלימות פיזית וניסיון רצח הוא עניין של זמן. ‏הניסיון לפרוץ באלימות עם סימני דם למשרדי מפלגת הציונות הדתית ולהפחיד את עובדיה הוא אלימות פוליטית מסוכנת לכל דבר ותוצאת ההסתה שמתירה את דמינו. ‏הם ינסו בכל הכח לגנוב את הבחירות.. ‏לא ניתן להם!"

רון פיינר, פעיל בתנועת עומדים ביחד, מסר: "מפלגת הציונות הדתית מעבירה מיליונים לתמיכה בפעילות חוות הטרור בגדה המערבית. שר האוצר סמוטריץ' מעביר את הכסף של אזרחי ישראל לטרור מתנחלים ששורף כפרים, מנשל ומגרש אנשים מאדמותיהם ובתיהם ושורף לנו את העתיד".

הוא מסר: "כל עוד הטרור הזה יימשך לא יהיה פה ביטחון בשבילנו. לא נפסיק להיאבק עד שיפרקו את החוות ויעצרו את הטרור. עד שיהיה שלום ישראלי פלסטיני".