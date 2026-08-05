עבדול אל־סייד, אחד ממבקריה החריפים ביותר של ישראל בארצות הברית, ניצח הלילה (רביעי) בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במדינת מישיגן - ניצחון שעשוי להשפיע על הכיוון שאליו צועדת המפלגה לקראת בחירות האמצע בנובמבר.

לאחר ספירת כ־93 אחוזים מהקולות הוביל אל־סייד עם 48.7% לעומת 47.3% ליריבתו, חברת הקונגרס היילי סטיבנס, המזוהה עם המחנה המתון ועם תמיכה עקבית בישראל. אף שהספירה טרם הושלמה, רשת NBC הכריזה על ניצחונו לאחר שהעריכה כי הקולות שנותרו אינם מאפשרים עוד למהפך.

מעבר למרוץ המקומי, מדובר באחד הקרבות הפוליטיים החשובים ביותר שנערכו השנה בתוך המפלגה הדמוקרטית. עבור רבים בוושינגטון היה זה מבחן לכוחו של המחנה הפרוגרסיבי, שמאמץ בשנים האחרונות קו תקיף יותר ויותר נגד ישראל ומאתגר את הנהגת המפלגה הוותיקה.

הניצחון במישיגן משמעותי במיוחד משום שמדובר במדינת מפתח מתנדנדת, ולא במעוז דמוקרטי מובהק. הצלחתו של אל־סייד מחזקת את ההערכה כי העמדות הפרוגרסיביות אינן מוגבלות עוד לערים ליברליות בלבד, אלא צוברות אחיזה גם במדינות שעשויות להכריע את מאזן הכוחות בוושינגטון.

במהלך הקמפיין התייצבו מאחורי סטיבנס בכירים במפלגה הדמוקרטית לצד ארגונים פרו־ישראליים. איפא"ק השקיעה לבדה כ־32 מיליון דולר בקמפיין - סכום שיא עבור מרוץ יחיד - ובסך הכול גייסה סטיבנס יותר מ־62 מיליון דולר. למרות זאת, אל־סייד, שניהל קמפיין צנוע בהרבה בהיקף של כ־2 מיליון דולר בלבד, הצליח לגבור עליה.

אל־סייד, רופא ואפידמיולוג בן 41, אינו מסתיר את עמדותיו כלפי ישראל. לאורך השנים האשים אותה ב"אפרטהייד" וב"רצח עם", קרא להפסיק לחלוטין את הסיוע הביטחוני האמריקני, וטען כי מדינה המגדירה את עצמה כיהודית אינה עולה בקנה אחד עם ערכים ליברליים.

במהלך מערכת הבחירות הפך העימות סביב ישראל לאחד הנושאים המרכזיים בקמפיין. אל־סייד הרבה לתקוף את איפא"ק ואת השפעתה על הפוליטיקה האמריקנית, והציג את עצמו כמועמד שנלחם בממסד ובבעלי ההון.

בנאום הניצחון שלו פנה אל־סייד לתומכיו וקרא לאחד את השורות לקראת ההתמודדות מול המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס. "מחר נתחיל לאחות את הקרעים", אמר. "אנחנו צריכים להתאחד כדי להנחית מכה על הטראמפיזם ולוודא שמייק רוג'רס לא ייכנס לסנאט".