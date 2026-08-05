צבי קלטר בשיחה עם דביר דימרי

כ-120,000 איש נרשמו להגרלה האחרונה של תוכנית "דירה בהנחה", כמעט 8,000 מהם זכו בדירה, והשאר מקבלים השבוע תשובה שלילית. כמחצית מהזוכים הם מילואימניקים.

צבי קלטר, מנהל קהילת "יותר נדל"ן משכל", ודביר דמרי, יזם שבונה קרוב ל-1,200 יחידות דיור, ניתחו בפודקאסט משותף את הצעדים שעל שני הצדדים לנקוט כדי למקסם את הרווח ולהימנע מטעויות יקרות.

לדברי דמרי, הצעד הראשון של הזוכים הוא סבלנות. אחרי ההגרלה עובר זמן ארוך שבו כמעט לא נראית התקדמות, וזה תקין. היזמים צריכים להשלים פיתוח קרקע, לקבל החלטות ועדה ולהגיש למשרד השיכון את תוכנית ג4, שקובעת אילו דירות בפרויקט יימכרו במחיר למשתכן ואילו יימכרו בשוק החופשי. הוצאת היתר בנייה והתחלת בנייה בפועל יכולות להימשך שנתיים עד שלוש, וכל עוד אין ליזם ודאות הוא לא יזמן את הזוכים לחתום על חוזה מחייב.

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המחיר לזוכים נשאר קבוע לאורך כל הדרך. בהגרלות האחרונות ההנחה הממוצעת ביחס לשומת מקרקעין נעה בין 300 ל-500 אלף שקל, ובחלק מהערים היא מתקרבת למיליון שקל.

כשמגיע שלב המכירה, הזוכים מוזמנים תחילה לכנס דיירים ואז לפגישה של 45 דקות בלבד שבה עליהם לבחור דירה. דמרי ממליץ להגיע מוכנים: לפנות זמן מראש, לבדוק תסריטים והדמיות, להכין שלוש עד ארבע חלופות ולהבין את מבנה הבניין, למשל מיקום הלובי, מספר המעליות והאם הדירה פונה לפארק או לעורף. מומלץ גם לבדוק את מיקום השכונה, המרחק ממרכז העיר, קרבה למבני ציבור ולתחבורה ציבורית.

בצד הכלכלי, בנק ישראל מאפשר מימון של עד 90% משווי השוק של הנכס, בכפוף למגבלות שונות, ולכן דמרי ממליץ להתייעץ עם יועץ משכנתאות כשבועיים שלושה לפני כנס הבחירה. כדאי גם להיערך לעלויות נלוות: הצמדה למדד תשומות הבנייה על 40% מהיתרה, שכר טרחה לעורך דין מטעם היזם שעומד בחוק על כ-6,000 שקל, וחיבור לתשתיות. דמרי ממליץ להשאיר רזרבה של כ-20,000 שקל מעבר לתקציב המתוכנן.

מבין 112 אלף הנרשמים שלא זכו, המומחים מדגישים שהמתנה פשוט להגרלה הבאה אינה אסטרטגיה. דמרי מזהיר מפני מהלכים נחפזים כמו רכישת דירות יד שנייה ישנות בפריפריה בלי ממ"ד, או כניסה לעסקאות על קרקע חקלאית שאינה מיועדת לבנייה.

במקום זאת, למי שההון העצמי שלו נמוך הוא ממליץ להמשיך ללמוד את השוק, לבחון שותפות מבוקרת עם ליווי משפטי, למשל רכישה משותפת של כמה אחים או קרובי משפחה, או לבנות תוכנית השקעה ארוכת טווח בדירות יזם שמתאימות ליכולת הכלכלית שלהם.

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