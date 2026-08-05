אבל כבד פקד את הקהילה היהודית בסאות' בנד שבמדינת אינדיאנה, ארצות הברית, לאחר ששני אחים - חנה מלכה צווייג, בת 21, ויוסף יהודה בן 18 טבעו למוות במהלך חופשה משפחתית.

על פי הדיווחים, בני המשפחה יצאו ביום שני לשיט באגם מישיגן. בשלב מסוים התהפכה הסירה שבה שהו שני האחים, והם נסחפו למים.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום פתחו במבצע חיפושים וחילוץ שנמשך זמן רב ובתנאים מורכבים.

לאחר שאותרו, פונו השניים לבית החולים מקלארן צפון מישיגן כשהצוותים הרפואיים נאבקים על חייהם, אולם חרף מאמצי ההחייאה נאלצו הרופאים לקבוע את מותם.

חנה מלכה ויוסף יהודה ז"ל הם ילדיהם של יהושע והדסה צווייג מסאות' בנד. הם נכדיו של הרב יוחנן צווייג, מייסד האוניברסיטה התלמודית של פלורידה - ישיבת "כולל בית משה חיים" במיאמי ביץ'.

האסון היכה בתדהמה את בני המשפחה ואת הקהילה היהודית המקומית, שם הכירו את האחים כצעירים אהובים ומוערכים.