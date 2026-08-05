הראפר יואב אליאסי ("הצל") זומן לחקירה במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), שלוחת תל אביב.

זימונו של אליאסי מגיע לאחר תחקיר שבו נטען כי אליאסי התרברב שקשריו במשטרה סייעו למנוע את סגירת מועדון "ג'ון דו", שבו הוא שותף, לאחר אירוע אלים שהתרחש במקום.

מוקדם יותר השבוע נחקר באזהרה קצין משטרה בדרגת רב-פקד, בחשד שקידם את ענייניו של אליאסי במתחם המועדון בתל אביב. במח"ש מייחסים לקצין חשד לעבירת הפרת אמונים.

בתום חקירתו שוחרר הקצין בתנאים מגבילים, ובהם הרחקה ממתקני המשטרה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה למשך עשרה ימים.

במקביל לחקירת מח"ש, החליט מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, להדיח את אליאסי מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב.

על פי התחקיר, אליאסי אמר בין היתר כי הוא "עושה להם חינוך שם במשטרה שאי אפשר לגעת במועדון הזה", וביקש כי בכל אירוע הקשור למשטרה יעדכנו אותו באופן מיידי. בעקבות הפרסום פתחה מח"ש בבדיקה, ובמקביל נלקח נשקו של אליאסי.