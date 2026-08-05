צפו: כלב עוקץ חשף במנהרה עשרות רקטות בדרום הרצועה

צה"ל פרסם היום (רביעי) תיעוד מיוחד מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים בדרום רצועת עזה, שבמהלכה אותר והושמד תוואי תת-קרקעי שבו הוסתרו עשרות רקטות של ארגוני הטרור ברצועה.

על פי צה"ל, לוחמי הצנחנים, הפועלים תחת פיקוד אוגדת עזה (143), ממשיכים בפעילות לטיהור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור מעל ומתחת לפני הקרקע.

במהלך הסריקות במרחב איתרו הכוחות מנהרה ובה עשרות רקטות. לאחר גילוי התוואי פעלו כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ולוחמי יחידת יהל"ם להשמדתו.

במקביל לפרסום הממצאים, הפיץ צה"ל תיעוד ממצלמת הגוף של כלב מיחידת עוקץ, שתיעד את הסריקה בתוך התוואי התת-קרקעי לפני השמדתו.

בצה"ל הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל.