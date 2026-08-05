בג"ץ הוציא היום (רביעי) צו ארעי המעכב את ביצוע ההעברות התקציביות שאושרו אתמול בוועדת הכספים של הכנסת, בעקבות עתירה שהוגשה נגד הליך אישורן.

בהחלטתו קבע השופט אלכס שטיין כי לנוכח הפגמים הפרוצדורליים שלכאורה נפלו בדיון שקיימה ועדת הכספים, יש לעכב בשלב זה את ביצוע כלל ההעברות התקציביות שאושרו באותו דיון, למעט ההעברה הנוגעת להוצאות חירום אזרחיות.

עוד הורה השופט שטיין כי העתירה תובא בהקדם לדיון בפני הרכב של שלושה שופטים. בנוסף נקבע כי המשיבים יגישו תגובות מקדמיות לעתירה ולבקשה למתן צו ביניים, לא יאוחר מ-48 שעות ממועד הדיון שייקבע.

החלטת בג"ץ מקפיאה בשלב זה את יישום ההעברות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים, עד להמשך הדיון בעתירה ולהכרעה נוספת של בית המשפט.

ועדת הכספים אישרה אתמול העברות תקציביות בהיקף כולל של כרבע מיליארד שקל, לאחר דיון ממושך שקיימה הוועדה. הכספים המוקצים מיועדים למספר תחומי ליבה ורווחה מרכזיים למערכת החינוך החרדית, ונועדו לצמצם פערים מבניים שנמשכו שנים ארוכות.

בין הסעיפים המרכזיים שאושרו במסגרת ההעברות בולטת תוספת תקציב משמעותית לגננות החרדיות, אשר לראשונה יתוקצבו באופן מלא בהתאם לשנות הוותק המקצועיות שלהן. לצד זאת, אושרו תקציבים ייעודיים עבור מערך הסעות תלמידים ברשתות החינוך המרכזיות "החינוך העצמאי" ו"בני יוסף", וכן תקציבים לסבסוד צהרונים במוסדות הפטור והמוכר שאינו רשמי.

החבילה התקציבית כוללת בנוסף משאבים לפעילות תרבות יהודית, מענים טיפוליים וחינוכיים לנוער נושר ובנוער בסיכון, סבסוד להכשרת מורות במוסדות הסמינרים, וסעיפים תקציביים נוספים המיועדים לחיזוק מוסדות החינוך השונים.