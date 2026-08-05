עופר וינטר מגיב לתקיפה: "התבלבלתם, לא מפחד מכם"

תא"ל (במיל') עופר וינטר התייחס היום (רביעי) לעימות שהתפתח אמש מחוץ לכנס הכוונה למלש"בים חרדים בירושלים, לאחר שנאם בפני צעירים חרדים שהגיעו לשמוע על מסלולי השירות בצה"ל.

בסיום הכנס המתינו במקום עשרות מפגינים המזוהים עם הפלג הירושלמי, שקראו לעברו קריאות מחאה ואף תקפו מילולית משתתפים בכנס. בעקבות האירוע פרסם וינטר סרטון שבו השיב למוחים.

"אתמול הגעתי לכנס חשיפה של מסלולי גיוס לחרדים ודיברתי עם צעירים חרדים רבים וסקרנים כפי שאני מקפיד לעשות שנים", אמר. "כשהכנס הסתיים, הפגינו וחסמו את המבנה כמה עשרות קיצונים, פורעים ובורים שלא מייצגים את הציבור החרדי. הם צעקו, התלהמו ותקפו חלק מהבחורים ואיימו עליהם".

וינטר הוסיף: "התבלבלתם. לא מפחד מכם. התמודדתי מול איומים גדולים יותר. זה רק מעודד אותי לפעול יותר ולטפל בפורעים ובשולחיהם. השינוי בקרב הציבור החרדי קורה ועוד יקרה ביתר שאת בהמשך. זכיתי להיות חלק מהשילוב הזה של הציבור החרדי בצה"ל בעבר ואמשיך לפעול כך בעתיד בכל תפקיד שאהיה בו".

בהמשך הדגיש כי פעילותו נועדה "למען עם ישראל", והוסיף: "אני אוהב ומכבד את עולם התורה. אלה שתקפו אותי אתמול לא מייצגים את עולם התורה, הם מייצגים בורות וקיצוניות".

בסיום דבריו מתח ביקורת על אופן הטיפול במפגינים ואמר: "במקום המשטרה הצבאית, עוד היום הייתי עוצר אותם ומוביל אותם למעצר צבאי כי תורה הם לא לומדים, ולרוץ ראיתי שהם דווקא מסוגלים".

את הסרטון חתם בקריאה: "הלאה, ממשיכים בכל הכוח לאחד את עם ישראל".