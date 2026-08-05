החלטת בג"ץ לעכב את ביצוע ההעברות התקציביות שאושרו אתמול (שלישי) בוועדת הכספים הציתה גל של תגובות חריפות מצד חברי הקואליציה, שטענו כי בית המשפט מתערב באופן פסול בעבודת הכנסת ופועל באכיפה בררנית כלפי הממשלה הנוכחית.

השופט אלכס שטיין הורה על הוצאת צו ארעי המעכב את ביצוע ההעברות התקציביות, לאחר שקבע כי לכאורה נפלו פגמים פרוצדורליים בדיון שקיימה ועדת הכספים.

ההחלטה אינה חלה על ההעברה הנוגעת להוצאות חירום אזרחיות, ובמקביל נקבע כי העתירה תידון בפני הרכב של שלושה שופטים והמדינה תגיש את תגובתה בתוך 48 שעות ממועד הדיון.

בש"ס תקפו בחריפות את ההחלטה ומסרו כי "שוב הוכיח בג"ץ שהוא הפך לסניף של האופוזיציה, כשהוא רומס את הכנסת ברגל גסה. החלטתו להקפיא העברות תקציביות שאושרו כדין בוועדת הכספים היא פגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק".

עוד טענו כי "הצביעות זועקת לשמים: כפי שחשף ח"כ ינון אזולאי, הממשלה הקודמת העבירה באותו אופן כספים קואליציוניים כשבוע לפני הבחירות - ובג"ץ לא התערב. לא החוק השתנה ולא הנוהל השתנה. רק זהות הממשלה והציבור שמקבל את התקציבים. כשמדובר בילדי הציבור החרדי, פתאום כללי המשחק משתנים. זו חרפה".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, הפנה ביקורת אישית כלפי שופטי בית המשפט העליון וכתב: "אתמול השופט סולברג והיום השופט שטיין. שניהם נכנסו לעליון על תקן 'שמרנים', לבג"ץ אין תקנה. את בג"ץ צריך לסגור - הפתרון הוא בית משפט לחוקה".

גם חבר הכנסת אביחי בוארון הצטרף למתקפה וטען כי "ההחלטה של השופט שטיין איננה ביקורת שיפוטית אלא אקטיביזם שיפוטי על סטרואידים, ודווקא משופט כביכול שמרן (שמונה ע"י איילת שקד). זו רודנות ודיקטטורה משפטית".

החלטת בג"ץ התקבלה בעקבות עתירה נגד הליך אישור ההעברות התקציביות בוועדת הכספים, כאשר בית המשפט קבע כי יש להקפיא בשלב זה את ביצוען עד לבירור הטענות שהועלו בעתירה.