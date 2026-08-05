השוטרים ניפצו את החלון דוברות המשטרה

תגובה מהירה של שוטרי תחנת עירון מנעה היום (רביעי) אסון, לאחר שהתקבל דיווח על פעוט שננעל בתוך רכב סגור.

עם הגעתם לזירה הבחינו השוטרים בפעוט כשהוא במצוקה, פניו אדומות וניכר כי הוא נמצא בסכנת חיים. לנוכח המצב החליטו לפעול באופן מיידי וניפצו את חלון הרכב כדי להגיע אליו במהירות.

לאחר פתיחת הרכב חולץ הפעוט בשלום והועבר לבדיקה רפואית. מצבו הוגדר טוב.

במשטרה הדגישו כי מדובר בתזכורת נוספת לחשיבות הערנות מצד ההורים והנהגים, במיוחד בימי הקיץ החמים. במשטרה קוראים לציבור לוודא בתום כל נסיעה כי הרכב ריק מכל נוסע, ולא להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה - אפילו לא לזמן קצר.