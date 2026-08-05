טקס העלאת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל ז''ל

טקס ההלוויה הממלכתי של שמעון (לייב) ורבקה הרצל, סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, נערך היום (רביעי) בהר הרצל בירושלים.

הטקס מתקיים במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, חברי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ובכירי המדינה.

בטקס משתתפים גם חברי סגל א' של מדינת ישראל, במסגרת האירוע הממלכתי שנערך לכבודם של שמעון (לייב) ורבקה הרצל, בני משפחתו של חוזה המדינה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בטקס כי "אחרי כל ניצחון והישג צבאי, צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות". לדבריו, "עלינו להבטיח את ביטחון ישראל, אך אין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה".

בהתייחסו לתקופת הבחירות אמר הנשיא: "בחירות הן לא מלחמת אזרחים". עוד הוסיף כי "לבי כואב על כל יחיד, זוג או משפחה שעוזבים למקום אחר - אין לנו מקום אחר".