קובי ידיד, בן 34 מירושלים, הוא הישראלי שטבע אמש (שלישי) למוות בחוף בעיר לימסול שבקפריסין.

ידיד, נשוי ואב לארבעה ילדים, יצא לחופשה משפחתית לאחר תקופת שירות מילואים ממושכת.

הוא נכנס לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו, אך בשלב מסוים נעלמו עקבותיו. בני המשפחה פתחו בחיפושים שנמשכו כשעתיים לאורך החוף ובמים, עד שאותר על ידי מצנח רחיפה שחלף מעל האזור והבחין בו כשהוא צף.

כוחות ההצלה המקומיים שהוזעקו למקום חילצו אותו מהים, אולם נאלצו לקבוע את מותו.

אחותו של ידיד סיפרה ל־N12: "קובי היה אדם עם לב ענק שיודע להעניק לאחר מכל הלב. בעל ואבא למופת לילדים קטנים שעשה נחת וכבוד להורים, איש אמת שיחסר להרבה".

בארגון זק"א מסרו כי היחידה הבינלאומית של הארגון פועלת בשיתוף משרד החוץ מול הרשויות בקפריסין, ומסייעת לבני המשפחה בהשלמת כלל ההליכים הנדרשים להשבת גופתו לישראל ולהבאתו לקבורה.

סמנכ"ל המבצעים של זק"א, חיים ויינגרטן, אמר כי מדובר ב"אסון קשה וכואב", והוסיף כי הארגון עומד בקשר רציף עם המשפחה ופועל להביא את המנוח לקבורה בישראל במהירות האפשרית.