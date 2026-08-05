השר אופיר סופר

כשלושה שבועות לאחר שהודיע על פרישתו מהחיים הפוליטיים, שר העלייה והקליטה אופיר סופר התייחס היום (רביעי) לראשונה להחלטתו ואמר כי הוא שלם עם הצעד שעשה.

בריאיון לערוץ 7 במהלך השקת התוכנית הלאומית לעידוד עליית מורים ומחנכים מצפון אמריקה סיפר כי מאז הודיע על פרישתו הוא מקבל תגובות רבות. "קיבלתי הרבה הודעות, הרבה הספדים", אמר בחיוך, והוסיף, "מעכלים את ההחלטה החשובה ואני שלם איתה. ההחלטה היא בוודאי משמעותית לי ואני חושב שקיבלתי את ההחלטה הנכונה".

בהמשך התייחס השר גם למצבה של מערכת החינוך ולמטרות התוכנית החדשה לעידוד עליית מורים לישראל. לדבריו, החברה הישראלית עוסקת במשימות לאומיות רבות, אך הזניחה את אחד התחומים החשובים ביותר.

"השארנו מאחור את מה שנותן לנו היום את כל הכוח. כל הכוח הזה בסופו של דבר הוא המנוע החינוכי. זה מנוע הצמיחה הכי גדול שיש", אמר.

לדבריו, התוכנית בהובלת ארגון נפש בנפש, משרד החינוך ומשרד העלייה והקליטה, נועדה להביא לישראל אנשי חינוך מצפון אמריקה הבוחרים לעלות מתוך תחושת שליחות ולשלבם במערכת החינוך בישראל.

סופר ציין כי מדובר באנשים ש"עשו ציונות", עזבו את חייהם מעבר לים ובחרו לעסוק בחינוך ובהוראה בישראל.

באירוע השקת התוכנית נשא דברים גם מנכ"ל ארגון "נפש בנפש", הרב יהושע פס, ששיבח את שיתוף הפעולה עם השר. "עבדנו עם 14 שרי עלייה וקליטה, מעולם לא פגשנו אדם כמו אופיר סופר. הייתה לנו הזכות לעבוד איתך", אמר.