ספי גלדצהלר, ראש בית המדרש "רוח גדולה", מספר כי הפסיק באמצע את השתתפותו בסרט התיעודי החדש "Planet Israel" של הבמאית היהודייה-בריטית-אמריקאית ג'יליאן מוסלי, לאחר שלדבריו הבין שהראיון נועד לקדם נרטיב אנטי-ישראלי המבוסס על טענות שקריות ועלילות נגד מדינת ישראל וצה"ל.

לדבריו, הראיון נפתח בשאלות שגרתיות על המציאות בישראל בזמן המלחמה, אך בהמשך הפך לעימות סביב טענות שלדבריו אינן מבוססות. בין היתר, נטען בפניו כי לערביי ישראל אין זכויות אזרח, כי נאסר עליהם לחיות בארץ, ובהמשך אף הועלו האשמות שלפיהן חיילי צה"ל מבצעים מעשי אונס בפלסטינים. בשלב זה, מספר גלדצהלר, החליט להפסיק את הראיון ולעזוב את המקום.

למרות זאת, הוא סבור כי עצם ההסכמה להתראיין הייתה נכונה. לאחר שצפה בסרט המוגמר, לדבריו, הוא היה המרואיין היחיד שהתעמת עם הבמאית והפריך את טענותיה באופן ישיר. עוד הוא מציין כי גם בכתבה שפורסמה על הסרט ב"הארץ" נשאלה מוסלי מדוע בחרה לראיין כמעט אך ורק דמויות המזוהות עם השמאל האנטי-ציוני - דבר שלדבריו מלמד על אופיו של הסרט.

לדברי גלדצהלר, הסרט מציג תזה שלפיה ישראל פועלת מתוך טראומה היסטורית, ומשליך זאת על התנהלותה כלפי הפלסטינים. הוא מוסיף כי פרשת שדה תימן מוצגת בסרט כעובדה מוגמרת, למרות שלדבריו מדובר ב"עלילת דם", וכי ההתפתחויות המאוחרות בפרשה אינן מקבלות כל ביטוי.

מיד לאחר שעזב את הראיון תיעד גלדצהלר את האירוע בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. לדבריו, הוא שב למקום כדי לתעד את הבמאית ואת צוות ההפקה ולהזהיר מפני מה שהגדיר כניסיון להציג את ישראל באופן מעוות בפני העולם.

בריאיון הוא מותח ביקורת חריפה גם על מערך ההסברה הישראלי. לדבריו, ישראל אינה מעניקה מענה מספק בזירת ההסברה הבינלאומית, אף שלדעתו מדובר באחת הזירות החשובות ביותר בזמן מלחמה. "בלי הסברה יש דה-לגיטימציה, וכשזה קורה מופעלים לחצים בינלאומיים שמגבילים את חופש הפעולה של צה"ל", אמר.

עוד התייחס גלדצהלר לרקע של הבמאית וטען כי מדובר ביהודייה בריטית שמגיעה ממשפחה בעלת מסורת אנטי-ציונית. לדבריו, הרקע הזה בא לידי ביטוי גם במסרים המרכזיים של הסרט.

בסיום הוא קורא למדינת ישראל לבחון מחדש את מדיניותה כלפי יוצרים זרים שלדבריו מנצלים את חופש הפעולה בישראל כדי להפיק סרטים המציגים אותה באור שלילי. לדבריו, "העולם הולך עם החזק. ישראל צריכה לשדר ביטחון, צדק וניצחון - ולא להתנצל ללא הרף".