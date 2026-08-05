המערכת הפוליטית צפויה לקבל מחר שחקן חדש, כאשר השר, השר לביטחון הפנים והשגריר לשעבר גלעד ארדן צפוי להכריז על הקמת מפלגה חדשה, לאחר שבועות ארוכים של מגעים והתלבטויות.

אל ארדן יצטרף חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שיפרוש מהליכוד וישמש מספר שתיים ברשימה.

המפלגה החדשה מבקשת להשתלב במה שמכונה בתקופה האחרונה "הגוש השלישי" - מחנה פוליטי שמצהיר כי לא יעניק רוב אוטומטי לאף אחד מהגושים, אלא יפעל להקמת ממשלת אחדות רחבה לאחר הבחירות.

רק בתחילת השבוע רמז ארדן על כוונותיו כאשר כתב ברשת X כי מפלגתו לא תשב ב"ממשלה צרה של אף אחד", והבהיר כי הציבור אינו מאמין עוד להבטחות בנושאי גיוס ואחדות.

הקמת הרשימה החדשה מצטרפת לשורת ניסיונות להקים כוח פוליטי במרכז המפה שאינו מזוהה עם אחד משני הגושים. במקביל ממשיך בני גנץ להתמודד באופן עצמאי, וחילי טרופר ויועז הנדל כבר הכריזו על הקמת מפלגת "בית ציוני - המילואימניקים", מה שמעלה סימני שאלה לגבי יכולתן של כמה רשימות דומות לעבור את אחוז החסימה.

בחודשים האחרונים התקיימו גם ניסיונות לאחד בין הכוחות השונים. אדלשטיין ניהל מגעים עם בני גנץ, ובתיווכה של איילת שקד נערכו שיחות בין כמה מהגורמים המבקשים להקים מסגרת משותפת. עם זאת, המגעים לא הבשילו להסכם, ושקד עצמה אינה צפויה להצטרף למפלגתם של ארדן ואדלשטיין.