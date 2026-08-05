ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש את עמדתו לבג"ץ במסגרת העתירות המבקשות להדיח את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, והבהיר כי אין כל עילה משפטית או מנהלית להפסקת כהונתו.

בתשובה שהוגשה לבית המשפט נכתב כי מינויו של בן גביר נעשה כדין, וכי עמדת ראש הממשלה לא השתנתה מאז מונה לתפקיד. נתניהו הדגיש כי גם אם טרם הושלמו הנהלים המסדירים את עבודת השר מול המשטרה, אין בכך כדי להצדיק את הדחתו.

עוד נטען כי בן גביר אינו מתכחש לעקרון עצמאות המשטרה, וכי המחלוקות שהתעוררו סביב אופן עבודתו אינן מהוות בסיס משפטי לפסילת כהונתו.

נתניהו הוסיף כי העתירות עוסקות בנושא שאינו שפיט, ומתח ביקורת על עמדת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. לדבריו, חוות דעתה נשענת על "ניפוח האירועים" ועל אזכור מקרים שונים, מבלי שניתן להצביע על קשר בינם לבין עילה משפטית המצדיקה את הדחת השר.

בן גביר מסר "מברך את ראש הממשלה על התשובה הברורה ליועמ"שית העבריינית. לפקידי הדיפ סטייט אין שום סמכות להדיח שרים מתפקידם. אחרי הבחירות, נדיח אנחנו את פקידי הדיפ סטייט".