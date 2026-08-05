דרמה ביטחונית חריגה התרחשה בשדה התעופה בלייפציג שבגרמניה, לאחר שרחפן ועליו מטען חבלה אותר בשטח המאובטח של הנמל, סמוך למסלול ההמראה.

משטרת גרמניה הזעיקה למקום רובוט לסילוק פצצות, שנטרל את המטען, בעוד פעילות שדה התעופה שובשה ומספר טיסות הוסטו לשדות תעופה חלופיים.

במקביל לאירוע, מטוס מטען של חברת DHL, שהמריא מלייפציג, התנגש באוויר בחפץ בלתי מזוהה זמן קצר לאחר ההמראה. בעקבות ההתנגשות דיווחו הטייסים על האירוע והחליטו לנחות נחיתת חירום בשדה התעופה בהאנובר. לאחר הנחיתה אותר נזק קל למטוס.

החקירה הועברה ליחידה ללוחמה בטרור של משטרת מדינת סקסוניה, הבוחנת את הקשר בין שתי התקריות. לפי הודעת החוקרים, "רחפן שנשא מטען לא ידוע אותר באזור האבטחה של פעילות המטענים, סמוך למסלול הדרומי של שדה התעופה, המוגדר כתשתית קריטית. זמן קצר לאחר מכן התנגש חפץ מעופף נוסף במטוס מטען שהמריא מהמקום".

על פי דיווחים בתקשורת הגרמנית, הרחפן שנשא את חומר הנפץ נמצא בסמוך למטוס תובלה של חברת התעופה האוקראינית אנטונוב, הפועלת באופן קבוע בשדה.

שדה התעופה בלייפציג נחשב לאחד ממרכזי המטען החשובים באירופה ומשמש גם להעברת ציוד ואספקה צבאית, בין היתר עבור מדינות נאט"ו וצבא אוקראינה.

בקרב גורמי הביטחון בגרמניה מתחזק החשד כי רוסיה עומדת מאחורי התקריות, במסגרת ניסיונות חבלה בתשתיות אסטרטגיות התומכות באוקראינה. בשלב זה לא פורסמו ראיות פומביות הקושרות את מוסקבה לאירועים, אולם גורמי החקירה בודקים את האפשרות ברצינות.

מומחי ביטחון בגרמניה מזהירים כי אם יתברר שמדובר בפעולה רוסית, תהיה לכך משמעות רחבה בהרבה מאירוע נקודתי בשדה תעופה. לדבריהם, פגיעה מכוונת בתשתית אזרחית קריטית של אחת ממדינות נאט"ו עלולה להוביל להסלמה משמעותית נוספת במתיחות בין גרמניה לרוסיה.