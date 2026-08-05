לקראת ימי הרחמים והסליחות רואה אור ספר חדש המבקש להעניק מבט מעמיק על אחד ממנהגי התפילה המזוהים ביותר עם חודש אלול. הספר "עננו: מסע הנפש בשירת הסליחות", ספרו השלישי של חזי כהן, שיצא בהוצאת "דברי שיר", עוסק במשמעותם הרוחנית של פיוטי הסליחות ובמסע הפנימי שהם מציעים לאדם המבקש לשוב אל עצמו ואל בוראו.

בספר מזמין כהן את הקוראים להאזין מחדש למילים המוכרות הנאמרות מדי שנה, ולגלות את העומק הרעיוני והרוחני הטמון בהן. "בחיבורנו זה נפגוש סליחות אהובות. את חלקן נהגו לומר בני ספרד ואת חלקן כלל עדות ישראל. נעיין בהן בלב רחב ושכל טוב ונבקש לשוב אל בוראנו ואל עצמנו, ולהפיח רוח חיים במילים האהובות שאנו אומרים ארבעים יום וארבעים לילה", הוא כותב.

לדבריו, כל אחד מפיוטי הסליחות מבטא דרך ייחודית של האדם לעמוד לפני הקב"ה. "מתוך מסע הסליחות הזה נגלה שיש דרכים שונות לשוב הביתה, וכל סליחה ופיוט מבטאים קשר מיוחד ושונה של עם ישראל ושל האדם מישראל עם אלוהיו".

אחד הפרקים המרכזיים בספר מוקדש להתפתחותן של שלוש עשרה מידות הרחמים - מן ההתגלות למשה רבנו לאחר חטא העגל ועד להפיכתן ללב אמירת הסליחות. כהן מתאר כיצד הפכו מידות הרחמים לא רק לבקשת מחילה, אלא גם לקריאה פנימית לתיקון המידות ולהידמות למידותיו של הקב"ה - להיות רחום, חנון ומרבה חסד.

בהמשך מוביל הספר את הקורא במסע בין פיוטי הסליחות המרכזיים. בין השאר הוא עוסק ב"אנשי אמונה אבדו" וב"תמהנו מרעות", ומתאר אותם כתהליך רוחני שבו הגעגוע לדורות הקודמים מתחלף בלקיחת אחריות של דור ההווה, המבקש לעמוד בעצמו לפני הקב"ה מתוך אמונה שהקשר שנפגם יכול להתחדש.

פרקים נוספים עוסקים במשמעותו של הווידוי - הן במישור האישי והן במישור הציבורי - ובהמלכת הקב"ה, המוצגת כדרך לבנות מחדש את העתיד מתוך תקווה ואמונה. כהן מתעכב גם על כמה מן הפיוטים המוכרים ביותר, ובהם "עננו", שעל שמו נקרא הספר, "אדון הסליחות", "בזכרי על משכבי" ו"שומר ישראל", ומציע קריאה חדשה במשמעותם, בכוחם של המילים, הניגון והשירה וביכולתם לקרב בין האדם לבוראו.

את הספר חותם נספח העוסק במשנתו של הרב ששון שנדוך, מחבר הספר "קול ששון", הרואה בשירה כלי מרכזי בעבודת התשובה ובתיקון המידות. באמצעותו מבקש כהן להציג את אמירת הסליחות כולה כתהליך של צמיחה רוחנית, שבו למילים, ללחן ולשירה יש תפקיד מרכזי בחידוש הקשר שבין האדם לקב"ה.

חזי כהן הוא מורה לתנ"ך, המלמד מתורתם של חכמי ספרד בישיבת מעלה גלבוע ובאוניברסיטת בר־אילן. לצד פעילותו האקדמית הוא פועל להנחלת מורשת יהדות המזרח, עורך את האתר "חכימא - סיפורים מחכמי המזרח", חבר בחבר הנאמנים של תנועת "כולנא", ואת ספרו החדש הוציא לאור בשיתוף עם ישיבת מעלה גלבוע.