חניאלה פרייזלר הלכה לעולמה לאחר תקופה ממושכת של ייסורים. משפחתה ידעה לאורך השנים שכול כבד, לאחר שבנה נהרג בעת מילוי תפקידו ובהמשך נרצחה אחייניתה בפיגוע.

בנה הבכור, רב-סרן יהונתן פז פרייזלר ז"ל, נפל ביום ה' באדר א' תשס"ח בתאונת דרכים שאירעה במהלך שירותו בראשון לציון. הוא היה בן 30 בנופלו.

השכול פקד את המשפחה פעם נוספת בשנת 2016, כאשר אחייניתה של חניאלה, הלל אריאל הי"ד, בתו של אחיה עמיחי אריאל, נרצחה בפיגוע טרור בביתה שבקריית ארבע.

הלווייתה התקיימה היום (רביעי) בבית העלמין בפרדס חנה. בני המשפחה יושבים שבעה בביתם ברחוב דרך הבנים 39 בפרדס חנה.