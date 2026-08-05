עשר נערות חצו היום (רביעי) את הגבול מישראל ללבנון מתוך כוונה להקים התיישבות בשטח. בעקבות החצייה פעלו כוחות צה"ל והמשטרה לאיתורן ובמקביל צה"ל תקף מטרות בדרום לבנון.

לטענת הנערות התיישבות בשטח נחוצה כדי לשמר את הישגי המלחמה ולמנוע חזרה למצב ששרר לאחר מלחמות לבנון והלחימה בעזה. הן הוסיפו: "ניקח לכם את האדמה שלקחתם לנו וניישב אותה".

במערכת הביטחון רואים בחומרה את חציית הגבול, במיוחד על רקע המתיחות הביטחונית בדרום לבנון והפעילות המבצעית המתנהלת במרחב. מדובר באירוע נוסף בשורת מקרים דומים שאירעו בחודשים האחרונים, אשר גורמים לעומס נוסף על כוחות צה"ל הפועלים בגזרה.