סקר חדש שפורסם בתוכנית “שבע" בערוץ 14, בהגשת יהודה שלזינגר ויעקב ברדוגו, מצביע על תמיכה רחבה של בוחרי הקואליציה בהמשך כהונתם של שרי הממשלה.

מהנתונים עולה כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוא השר הזוכה לתמיכה הגבוהה ביותר מבין כלל השרים שנבדקו.

על פי הסקר, 72.5 אחוזים מבוחרי הקואליציה השיבו כי היו רוצים לראות את בן גביר ממשיך בתפקידו. אחריו ניצב שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ עם 65.2 אחוזי תמיכה, ובמקום השלישי שר החוץ ישראל כ"ץ עם 59 אחוזים.

בהמשך הרשימה נמצאים שרת התחבורה מירי רגב עם 54.9 אחוזי תמיכה, השר גדעון סער עם 54.8 אחוזים, שר החינוך יואב קיש עם 45.9 אחוזים ושר המשפטים יריב לוין עם 45.1 אחוזי תמיכה.