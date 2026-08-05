ח"כ דן אילוז מצטרף לישראל ביתנו דוברות ישראל ביתנו



חבר הכנסת דן אילוז הודיע הערב (רביעי) על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, לאחר שעזב את הליכוד בעקבות התנגדותו לחוק הגיוס.

עם הצטרפותו הכריז אילוז כי הוא תומך בליברמן לראשות הממשלה וקרא לאנשי הליכוד להצטרף אליו.

אילוז, שנבחר לכנסת מטעם הליכוד, היה ממובילי המאבק נגד חוק הגיוס במסגרת ועדת החוץ והביטחון. לדבריו, עמדתו עלתה לו במחיר פוליטי, לאחר שהודח מוועדות הכנסת ונמנעה ממנו האפשרות להגיש הצעות חוק.

בהודעתו תקף אילוז את הנהגת הליכוד ואמר כי "הליכוד הפך לקבלן ביצוע של דרעי וגולדקנופף". עוד הוסיף כי "נתניהו כשל בהנהגת המדינה והוא צריך לקחת אחריות וללכת הביתה", וקרא למצביעי הימין ש"מחפשים ימין אמיתי" להצביע לישראל ביתנו.

אילוז הסביר כי בחר להצטרף למפלגתו של ליברמן משום שלדבריו היא מייצגת כיום את הערכים הלאומיים והליברליים שבהם הוא מאמין. הוא שיבח את ליברמן כ"מנהיג חזק, מנוסה ועקבי", והגדיר את ישראל ביתנו כ"בית של כל מי שמאמין במדינה יהודית, ציונית וליברלית וברוחם של ז'בוטינסקי ובגין".

ליברמן, בירך על הצטרפותו של אילוז ואמר כי מדובר ב"חיזוק משמעותי למחנה הציוני, הלאומי והליברלי". לדבריו, אילוז הוכיח לאורך דרכו הציבורית אומץ ונכונות לשלם מחיר אישי על עקרונותיו, ובראשם המאבק נגד חוק הגיוס והדרישה לשוויון בנטל.

טרם פרישתו מהליכוד היה אילוז שותף לקידום כמה מהלכים בכנסת, בהם החוק להפסקת פעילות אונר"א, החוק האוסר פתיחת קונסוליות זרות בירושלים, והצעת ההחלטה להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון.

יו"ר הקואליציה אופיר כץ הסיר את דן אילוז מקבוצת הסיעה של הליכוד וכתב בקבוצה בוואסטאפ: "להתראות לפופוליסט ששכח מי הכניס אותנו לכנסת. לא היה ליכוד מעולם".