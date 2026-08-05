שיחה עם יועז הנדל מאירוע השקת המפלגה

בעיצומה של מערכת בחירות נוספת, מנסה יועז הנדל למצב את מפלגת "בית ציוני", שהקים יחד עם חילי טרופר, כאלטרנטיבה ציונית המכוונת למרכז המפה הפוליטית.

בריאיון לערוץ 7 לאחר השקת המפלגה בירושלים, הוא הציג קו ברור: ממשלה ציונית רחבה, ללא המפלגות החרדיות והערביות, לצד ביקורת חריפה על הממשלה הנוכחית ועל יריביה.

למרות שסקרים רבים עדיין מציבים את מפלגתו סביב אחוז החסימה, הנדל משדר ביטחון. "אני לא מתעסק בסקרים אלא בתוכניות עבודה", אמר. לדבריו, הציבור מחפש פתרונות לשתי הסוגיות הבוערות ביותר - משבר הגיוס ואובדן המשילות.

לדבריו, המציאות שבה חיילי מילואים משרתים מאות ימים בזמן שהממשלה, כלשונו, "מעודדת השתמטות המונית", אינה יכולה להימשך. במקביל, הוא הצביע על אובדן השליטה של המדינה בנגב, בגליל ובמוקדי הפשיעה ככישלון המחייב שינוי עמוק.

אחת ההצהרות המשמעותיות בריאיון הייתה בנוגע להרכב הממשלה הבאה. הנדל הבהיר כי מפלגתו לא תשב עם המפלגות החרדיות או הערביות, ומכאן שגם לא תעניק לראש הממשלה בנימין נתניהו רוב להקמת ממשלה כל עוד הוא נשען עליהן.

"נתניהו צריך לקחת אחריות על 7 באוקטובר וללכת הביתה", אמר, אך הדגיש כי מבחינתו השאלה המרכזית איננה אישיותו של נתניהו אלא הקמת "ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר", שתוכל להעביר חוק גיוס אמיתי.

הנדל הציג תפיסה שלפיה כל אזרח בישראל צריך לתרום למדינה - באמצעות שירות צבאי או לאומי. לדבריו, מי שאינו מוכן לשאת בנטל גם אינו יכול לצפות ליהנות ממלוא הזכויות שהמדינה מעניקה.

ביקורתו לא הופנתה רק כלפי נתניהו. הנדל תקף גם את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והגדיר את שניהם "שרים כושלים". על סמוטריץ' אמר כי בפועל הוא משרת את האינטרסים של המפלגות החרדיות, ואילו על בן גביר אמר כי הוא מצטיין בעיקר ב"סרטוני טיקטוק", אך נכשל בטיפול במשילות.

"מדינת ישראל צריכה החלטות ותוצאות, לא סרטונים", עקץ. כשנשאל כיצד ניתן להקים ממשלה ללא החרדים והערבים, השיב כי בכנסת יש רוב של כ-90 חברי כנסת ציונים, שלדבריו יכולים להרכיב קואליציה רחבה אם תהיה נכונות פוליטית לכך.

הנדל גם דחה את השמועות על חיבור אפשרי עם גדי איזנקוט, ואמר כי אינו מכיר מהלכים כאלה. לדבריו, החיבור עם חילי טרופר אינו רק פוליטי אלא גם אישי, והוא נועד לייצר מסגרת שתוכל להוביל להקמת ממשלה ציונית לאחר הבחירות.

לקראת סיום הריאיון התחייב הנדל כי הוא וטרופר ירוצו יחד עד הסוף, אך הדגיש כי אינו פועל מתוך שיקולים אישיים. "אני לא מגיע עם אגו", אמר. "אני מגיע מתוך ההבנה שאי אפשר לחזור שוב למעגל של עוד בחירות ועוד ממשלות שלא מצליחות למשול. אחרי המחירים הכבדים ששילמה מדינת ישראל מאז 7 באוקטובר, הגיע הזמן להוציא את העגלה מהבוץ".