ינון לוי, שהועמד לדין לאחר שביצע ירי שבו נהרג פלסטיני במהלך עימות בדרום הר חברון, פנה לפרקליטות מחוז דרום בדרישה לקיים עיון חוזר בהחלטה להגיש נגדו כתב אישום.

במכתב חריף הוא טוען כי ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות מחייבות בחינה מחודשת של ההחלטה, משום שהן ממחישות, לדבריו, את הסכנה שביצירת הרתעה מפני שימוש בנשק לצורך הגנה עצמית.

לוי, שטוען כי פעל כדי להגן על עצמו ועל קטין שהותקף בידי פורעים, כתב כי מאז הוגשו טענות ההגנה בעניינו התרחשו אירועים ביטחוניים חמורים, שלדבריו מחייבים את הפרקליטות לשנות את עמדתה. "כאשר עו"ד פולסקי הגיש את הטענות, היה זה לפני מספר אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים, בהם פורעים תקפו מתיישבים, בדומה למקרה שלי", כתב.

במוקד מכתבו עומד הפיגוע סמוך לחוות גלעד, שבו נפלו רס"ן יובל עזרא וסרן בניהו מלט הי"ד. לטענתו, עצם החשש מפני העמדה לדין עלול להשפיע על שיקול הדעת של מי שנקלעים לאירועי טרור בזמן אמת.

"האירוע הטראגי ליד חוות גלעד, שבו נרצחו רס"ן יובל עזרא וסרן בניהו מלט הי"ד, נגרם בשל חששם של הנרצחים לירות בפורעים - מחשש שהדבר יוביל להגשת כתב אישום נגדם", כתב. לדבריו, "האצבע הקלה של הפרקליטות בהגשת כתבי אישום נגד מי שמתגונן הייתה ללא ספק גורם שהשפיע על אי-הירי שהוביל לרצח".

לוי מפנה במכתבו גם לניסיון חטיפת הנשק מחייל באזור סוסיא, שלדבריו הסתיים בנס. לטענתו, גם במקרה זה החשש מהשלכות פליליות מנע תגובה מיידית. "גם שם נחטף נשק מחייל בחופשה, ואך בנס הוא לא נורה ונפגע - וגם הוא לא ירה בגללכם", כתב.

לטענתו, כתב האישום שהוגש נגדו מתעלם מהנסיבות שבהן פעל. "העמדתי לדין, כאשר קטין שהפעיל באגר הותקף בידי המון מוסת שיידה אבנים, אינה עומדת בסטנדרטים הראויים לשמירה על חיי אדם", טען.

לוי מוסיף כי מדובר בסוגיה החורגת מעניינו האישי. לדבריו, העמדה לדין של אזרחים שפעלו, לטענתם, מתוך הגנה עצמית, משדרת מסר שעלול לגרום לאזרחים ולחיילים להסס להשתמש בנשק גם כאשר נשקפת סכנת חיים. "מתיישבים וגם חיילים מוצאים את עצמם בסכנת חיים, ובשל החשש מהעמדה לדין אינם פועלים כפי שמתחייב מכללי ההגנה העצמית המקובלים בעולם", כתב.

בהמשך הוא מדגיש כי במקרה שלו, לדבריו, נמנע אסון גדול יותר. "ברוך ה' אני חי, ברוך ה' הקטין אברהם אלקנה רונן שנחלצתי לעזרתו חי וקיים, וברוך ה' שאין משפחה אבלה היושבת עלינו שבעה", כתב, וטען כי פעולתו נועדה למנוע פגיעה בחיי אדם ולא להצדיק העמדה לדין.

בסיום המכתב מותח לוי ביקורת חריפה על הפרקליטות וטוען כי מדיניותה עלולה לעודד טרור ולסכן אזרחים. "התנהלותכם אינה מתקבלת על הדעת, והיא למעשה מהווה דה-פקטו תמיכה בטרור ותביא בהכרח לסיכון חייהם של אזרחים נוספים", כתב.

לוי חותם באזהרה כי אם בקשתו לעיון חוזר תידחה, ינהל את מאבקו בבית המשפט. "בלית ברירה אאלץ להילחם על חפותי. למרות הקושי, עדיף להילחם על חפותי בבית המשפט מאשר לא לפעול בשעת סכנה ולהימצא במקום אחר, חס וחלילה".