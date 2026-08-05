השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה צפוי להימשך 210 ימים ולהתבצע בחמישה שלבים מדורגים - כך מדווח העיתון "אל-שרק אל-אווסט", המסתמך על מקורות בארגון חמאס.

לפי הדיווח, המעבר בין שלב לשלב יתאפשר רק לאחר השלמת כל ההתחייבויות שנקבעו בשלב הקודם.

על פי המקורות, חמאס מתנה את יישום השלב השני בעמידתה של ישראל בכל התחייבויות השלב הראשון. בין הדרישות המרכזיות: ייצוב הפסקת האש, הימנעות מחיסולים ממוקדים ונסיגה ישראלית לקו הצהוב המקורי שנקבע בהסכם מאוקטובר 2025.

עוד נטען כי ישראל תידרש ליישם במלואו את הפרוטוקול ההומניטרי, הכולל הכנסת 600 משאיות סיוע מדי יום לרצועה, שיקום תשתיות אזרחיות ובהן בתי ספר, בתי חולים ומאפיות, הכנסת ציוד הנדסי כבד לפינוי הריסות, וכן שיפור פעילות מעבר רפיח והבטחת חופש התנועה דרכו אל הרצועה וממנה.

לפי הדיווח, הוועדה הלאומית לניהול רצועת עזה תחל לקבל אחריות על אזורים שבהם ייאסף הנשק ויועבר לאחסון, ובמקביל תבצע ישראל נסיגה הדרגתית בהתאם להתקדמות ביישום ההסכם.

עוד מסרו המקורות לעיתון כי איחוד האמירויות התחייבה, בהתאם לנוסח ההסכם, להעביר 400 מיליון דולר בפריסה של שלוש שנים, במטרה לכסות חובות לעובדי המגזר הציבורי והפרטי ברצועת עזה.