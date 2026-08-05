יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, פנה לציבור הערבי בישראל במסר בערבית במסגרת קמפיין הבחירות לכנסת, והאשים את ממשלת ישראל כי היא מתנערת במכוון מהמאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית.

בהודעה שפרסם התחייב גולן לפעול להחלפת הממשלה, למגר את הפשיעה ולהשיב את תחושת הביטחון ליישובים הערביים. לדבריו, המצב הקיים הוא תוצאה של מדיניות ממשלתית מתמשכת שהפקירה את אזרחי החברה הערבית.

לצד הדברים פרסם גולן סרטון מזירת אירוע ירי בסח'נין. "זהו תיעוד מהירי שהתרחש הערב בסח'נין. בסרטון נשמעות צעקותיה של ילדה קטנה, הממחישות את הפחד והחרדה שחוות משפחות שלמות", כתב.

עוד הוסיף כי "כך נראית המציאות בחברה הערבית בישראל. רופאים, רוקחים, מהנדסים, מורים, עובדים בתחום התחבורה ורבים אחרים חוששים לצאת מבתיהם בשעות הערב. זו המציאות שאיתה נאלצים אזרחי ישראל להתמודד מדי יום".