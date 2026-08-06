במהלך החיפושים אחר אלדר דיין: אותרה גופה במצב ריקבון מתקדם באזור פתח תקווה דוברות המשטרה

במהלך החיפושים אחר הנעדר אלדר דיין, איתרה המשטרה הבוקר (חמישי) גופה במצב ריקבון מתקדם באזור פתח תקווה.

הגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך הליך זיהוי ובדיקת נסיבות המוות. בין היתר נבדק האם מדובר באלדר דיין.

בעקבות ההתפתחות מסרה משפחתו: "המשטרה התרשלה במשך 11 ימים בחיפוש אחר אלדר. היא פרסמה ידיעות לא נכונות שפגעו במשפחה, ולאחר מכן חזרה בהן. היום עם ישראל צריך להבין שהוא יכול לסמוך רק על עצמו. אנו מבקשים לכבד את פרטיותנו בשעה קשה זו".

בשלב זה טרם הושלם הליך הזיהוי, והמשטרה טרם אישרה את זהות הגופה.

מוקדם יותר השבוע נמצאו שתי קסדות שעל פי המידע שברשות החוקרים בתיק שימשו את דיין ואת חבריו ביום היעלמותו. דיין נעדר זה יותר משבועיים, מאז 18 ביולי, ובמשטרה עדיין מעריכים שהוא ירד למחתרת אחרי שנהג ברכב ללא רישיון נהיגה ופגע בחברו, וכי הוא נמצא במנוסה כדי להתחמק מחקירה.

עוד השבוע הוארך מעצרם של עומרי פרץ ומקסים ברברמן, חבריו של דיין, בארבעה ימים נוספים.