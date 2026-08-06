בבית המשפט המחוזי בירושלים מתקיים הבוקר (חמישי) דיון בערעור על החלטת בית המשפט הצבאי לערעורים ביהודה ושומרון, שקבע כי צו המעצר המנהלי שהוצא נגד טל ינון דרדיק אינו ישים.

דרדיק, החשוד במעשים חמורים נגד פלסטינים, מיוצג על ידי עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו.

חברת הכנסת לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) הגיעה לחזק את רעייתו של העצור. גם חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד הגיעה, "הדיון הזה הוא מרד של האלוף בלוט בשר הביטחון", אמרה.

הר-מלך אמרה לערוץ 7 כי מאבקו נגד המעצר המנהלי הוא "המאבק של כולנו". לדבריה, מצבו הרפואי של דרדיק, השובת רעב כבר למעלה מ-30 ימים, ממשיך להידרדר. "הגענו לכאן כדי לוודא שהעוול הזה ייפסק כאן והיום. טל ינון דרדיק נאבק את המאבק של כולנו", אמרה.

סון הר-מלך תקפה את המשך השימוש בצווים מנהליים נגד מתיישבים וטענה כי למרות עמדת שר הביטחון, המערכת ממשיכה להפעיל כלים מנהליים. "לא יכול להיות ששר הביטחון קובע להפסיק את השימוש במעצרים מנהליים נגד מתיישבים, ובפועל יש מי שעוקפים זאת באמצעות צווי הרחקה ומעצרי בית מנהליים", אמרה. לדבריה, "זה לא רק אלוף פיקוד המרכז, אלא גם מערכת הביטחון והשב"כ שמציגים אותו כאדם מסוכן".

ח"כ לימור סון הר מלך: "טל ינון דרדיק נאבק את המאבק של כולנו"

לטענתה, במדינת חוק אדם מסוכן צריך לעמוד לדין פלילי. "אם יש ראיות - צריך לנהל הליך פלילי. כשאין ראיות משתמשים בכלים מנהליים. כל הניסיון לתדרך נגד אדם שלא הוכחה אשמתו, תוך שימוש בכלים דרקוניים, הוא דבר שאסור להשלים איתו", הוסיפה.

בהמשך התייחסה גם להסכמי אוסלו וטענה כי חלק ממאבקו של דרדיק הוא נגד המדיניות הנהוגה ביהודה ושומרון. "חלק מהמאבק שלו הוא לבטל את התפיסות שמקורן בהסכמי אוסלו, שלדבריה מסכנות את ביטחון אזרחי ישראל. הוא נאבק עבור כלל המתיישבים ותושבי אזורי התפר", אמרה.

סון הר-מלך סיפרה כי ביקרה את דרדיק במהלך שביתת הרעב והביעה דאגה ממצבו. "הוא נחוש מאוד במאבק שלו. זה מדאיג, אבל גם מעיד על אדם שלא מוכן להשלים עם מה שהוא רואה כעוול", אמרה.

לסיום טענה כי השימוש בצווים מנהליים נגד מתיישבים יוצר אכיפה מפלה. "לא ייתכן שכלים דרקוניים שמיועדים למחבלים יופעלו נגד אזרחי יהודה ושומרון. זו מדיניות שכל אזרח במדינת ישראל צריך להיות מוטרד ממנה", הוסיפה.

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו: "כל הצדדים יודעים שמדובר בצו לא חוקי"

עו"ד משה פולסקי תקף בחריפות את מערכת הביטחון והפרקליטות, לקראת הדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, וטען כי גם הרשויות עצמן יודעות שהצו המנהלי שהוצא נגד מרשו אינו ניתן ליישום.

"מעולם לא נתקלתי במקרה שבו כל הצדדים יודעים שמדובר בצו לא חוקי, לא תקין ושאי אפשר ליישם אותו, ובכל זאת גוררים אותנו ואת טל ינון דרדיק במשך חודש שלם להליכים משפטיים, בזמן שהוא שובת רעב", אמר פולסקי לערוץ 7.

לדבריו, התנהלות הרשויות ממחישה שימוש פסול בכלי המנהלי. "מדובר בהליך דרקוני שאינו מתאים למדינה דמוקרטית. מערכת הביטחון מבקשת לקיים את הדיון בדלתיים סגורות ובמעמד צד אחד בטענה למסוכנות, אך בפועל היא מנסה להסתיר את המחדלים והעוולות שלה", טען.

פולסקי הוסיף כי דרדיק מוחזק, לדבריו, ללא הצדקה משפטית. "כבר חודש שהוא עצור ללא שום סיבה אמיתית", אמר.

בהתייחס לטענות מערכת הביטחון בדבר מסוכנותו של דרדיק, דחה פולסקי את הדברים וטען כי האיום הביטחוני האמיתי ביהודה ושומרון מגיע מהטרור הפלסטיני. "מי שמסוכן באזור הם המחבלים, לא המתיישבים. כל הקמפיין סביב 'אלימות המתנחלים' הוא קמפיין שקרי ומביש, שמסיט את תשומת הלב מהמאבק בטרור", אמר.

עוד הוסיף כי במקום למקד את מאמצי האכיפה במפגעים, "מכוונים אותם כלפי מי שמיישבים את הארץ וחיים תחת איום ביטחוני יומיומי".