עד לא מזמן הייתה המציאות בדרום גוש שילה שונה לחלוטין מזו שמכירים תושבי האזור כיום.

השטחים הפתוחים שסביב היישובים עמיחי, עדי עד והגבעות הסמוכות היו מוקד לחיכוך מתמשך, כאשר ערבים מהכפרים הסמוכים נהגו להגיע אליהם באופן קבוע ולעיתים אף להתקרב ליישובים עצמם. מבחינת התושבים, המצב יצר תחושת חוסר ביטחון ופגע ביכולת לנוע ולפתח את המרחב.

במקביל התמודדו היישובים גם עם ניסיון לקדם הקמת עיר ערבית גדולה בסמוך לגוש, מהלך שנתפס באזור כאיום אסטרטגי על רצף ההתיישבות היהודית ועל אפשרויות הפיתוח העתידיות.

בשנתיים וחצי האחרונות, כך מתארים גורמי הביטחון המקומיים, חל מהפך בשטח. שיתוף פעולה בין מערכי הביטחון של עמיחי ועדי עד הוביל להגברת הנוכחות במרחב, לצמצום משמעותי של הפעילות הערבית בשטחים הפתוחים ולהרחבת האחיזה היהודית באזור. במקביל, התוכנית להקמת העיר הערבית לא יצאה אל הפועל.

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השינוי ניכר גם בחיי היום-יום. בשטח הוקמו נקודות התיישבות חדשות, רועי צאן יהודים יוצאים למרעה באופן קבוע, משפחות ובני נוער פוקדים אזורים שבעבר נחשבו למוקדי חיכוך, ומטיילים רבים שבו לטייל בשבילי האזור ובמעיינות.

אלא שלצד ההצלחה הביטחונית נולד גם אתגר חדש. ככל שההתיישבות מתרחבת והנוכחות בשטח גדלה, כך מתרחבת גם האחריות הביטחונית של היישובים.

נחום שוורץ צילום: ללא

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נחום שוורץ, רכז הביטחון של יישובי האזור, אומר כי המציאות השתנתה מן הקצה אל הקצה. "אם בעבר היינו במגננה, היום אנחנו יוזמים ושולטים. המרחב פתוח ופורח, אבל כדי לשמור על ההישגים דרוש מאמץ ביטחוני מתמשך. האחריות שלנו גדלה משמעותית, ואנחנו נדרשים לתת מענה לעוד נקודות התיישבות, לרועי הצאן ולמטיילים".

לדבריו, הצורך המרכזי כיום הוא הקמת תשתית ביטחונית שתאפשר תגובה מהירה לכל אירוע. "אנחנו חייבים לפרוץ כבישי ביטחון חדשים שיחברו בין הנקודות ויאפשרו הגעה מהירה לכל מקום. בלי תשתיות כאלה אי אפשר להגן על מרחב גדול כל כך".

ישוב צילום: ללא

לצד סלילת הצירים מבקשים ביישובים להצטייד גם ברכבי שטח מבצעיים, שיאפשרו תנועה בכל תנאי מזג האוויר. "בקיץ אפשר עוד להסתדר, אבל בחורף חלק מהדרכים הופכות לבלתי עבירות ללא כלי רכב מתאימים", מסביר שוורץ.

לשם כך יצאו היישובים בקמפיין גיוס תרומות שמטרתו לממן את סלילת צירי הביטחון ואת רכישת רכבי השטח.

"את המהפך הזה הצלחנו להוביל", מסכם שוורץ, "אבל כדי לבסס אותו לאורך שנים אנחנו זקוקים לשותפות של עם ישראל. זו השקעה בביטחון, בשליטה במרחב ובעתידו של דרום גוש שילה".

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