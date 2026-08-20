בזמן שכולם מדברים על מחירי הדיור במרכז, בקצה הצפוני של הנגב, על גבול יער יתיר, מתרחש תהליך שקט: היישוב דרור (חירן) אחד מיישובי ההתיישבות החדשים בנגב מתקדם בקצב מואץ, הפיתוח בתהליכים מתקדמים ותנופה ממשלתית שמזרימה השקעות לאזור כולו, הופכת את מה שהיה עד לא מזמן נקודה על המפה למקום שכ-2400 משפחות חדשות רואות בו עתיד.

על רקע זה מתארגנת בימים אלה קבוצת בנייה חדשה שמביאה בשורה ענקית למשקיעים ולמשפרי דיור - עם שיווק של מגרשים המיועדים לבנייה כפרית נמוכה עם חצרות ענקיות במחיר מוזל.

"הסיפור הוא לא מחיר הכניסה לעסקה שעומד על כ 250,000 ש''ח הון עצמי בלבד אלא הכוח של קבוצת בנייה - במודל הזה הרווח שבדירה רגילה הולך ליזם נכנס לכיס של הרוכשים מה שמוזיל את עלויות הבנייה משמעותית כך שבקצה ניתן לקבל דירת גן עם חצר ענקית בפחות משני מיליון שקלים", אומר לנו אליהו משכיל ממשווקי הקבוצה.

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המטרה: לייצר דיור והשקעות במחיר שפוי

פרויקט תלמים, מביא איתו בשורה אמיתית ביישוב הנגב - "קרקע עם תב"ע מאושרת שרשות מקרקעי ישראל שיווקה - לא חלום ולא הבטחה של איזו קרקע חלקאית… אלא זכויות בנייה מוגדרות. בנוסף הכוח של קבוצה שבונה עשרות יחידות ביחד מייצר חיסכון משמעותי בעלויות הבנייה לעומת בנייה פרטית בודדת וזה בלי להיכנס להטבות מס משמעותיות למשקיעים".

היתרונות למשקיעים הם אדירים:

1. מחיר: מגרשים לדירות עם חצרות ענקיות - במחיר של דירת 3 חדרים במרכז

2. הון העצמי ראשוני נמוך ואפשרות למימון מלא עד לקבלת המפתח - מה שמייתר את הצורך בלגייס הון עצמי גבוה.

3. עלויות מוזלות לכל אורך הדרך ורווח יזמי לכיס

4. מיסוי מופחת

ההרשמה לקבוצה נפתחה בימים אלה, והמעוניינים מוזמנים להירשם לרשימת המתעניינים ולהגיע לפגישה מקיפה בה יוסבר מודל העסקה, ותיעשה בדיקת התאמה.

מספר המגרשים מוגבל ל20 בלבד - והפגישות לפי סדר ההרשמה. להרשמה וקבלת פרטים לחצו כאן>>>