בנק לאומי הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בסך 26.6 מיליון שקל נגד חברת מטא, המפעילה את פייסבוק, אינסטגרם ו-ווטסאפ, בטענה כי היא מאפשרת פרסום מודעות הונאה המתחזות לבנק - ואף מרוויחה מהן.

לפי התביעה, גולשים נחשפו ברשתות החברתיות למודעות שנראו אמינות והציעו הטבות כמו שוברי קנייה, רכבים או מתנות, תוך שימוש בשם, בלוגו ובמיתוג של בנק לאומי. מי שלחץ על המודעות הועבר לאתרים מזויפים שנראו כמו אתר הבנק, שם התבקש להזין פרטי התחברות וקודי אימות. לטענת הבנק, הפרטים שימשו את הנוכלים לחדירה לחשבונות ולגניבת כספים.

בלאומי טוענים כי ניתן היה לזהות בקלות שמדובר בהונאה, בין היתר בשל כתובות אינטרנט חשודות, שגיאות כתיב, ניסוחים עילגים, חשבונות מפרסמים אנונימיים ואף שימוש בטכנולוגיית דיפ-פייק. "אין צורך בעבודת בילוש מיוחדת כדי לזהות את הסימנים המחשידים", נכתב בתביעה. עוד נטען כי מטא "ביודעין ומתוך שיקולי בצע כסף משתפת פעולה בהונאת לקוחות הבנק".

על פי כתב התביעה, הבנק כבר השיב ללקוחות שנפגעו מיליוני שקלים, השקיע משאבים רבים באיתור ההונאות ובחסימתן, וספג גם פגיעה במוניטין. רק בחודש יולי אותרו, לטענתו, 243 קמפיינים של הונאה ברשתות של מטא - יותר מכל מספר המקרים שנרשמו במחצית הראשונה של השנה.

מלבד הפיצוי הכספי, מבקש בנק לאומי מבית המשפט לחייב את מטא להחמיר את הליכי אימות זהות המפרסמים, לסמן מודעות שמקורן בחשבונות לא מאומתים ולאפשר לבנק לבדוק מראש קמפיינים המשתמשים בשמו ובסמליו.

מטא טרם הגישה את תגובתה לתביעה.