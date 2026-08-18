שמואל - לך לבדך | Shmuel - Lecha Levadcha

הזמר והיוצר שמואל משיק סינגל חדש בשם "לך לבדך", ברוח ימי הרחמים והסליחות. השיר הוא סינגל נוסף בדרך לאלבום הבכורה שלו, שצפוי לצאת בחודש כסלו.

שמואל, בן 29, הוציא בשנים האחרונות בין היתר את השירים "תן לי תפילה" ו"נקודות". בתקופה האחרונה הוציא גם את "אני מבורך" ואת הדואט "כל פעם מחדש" עם ישי ריבו.

השיר החדש עוסק בקשר הישיר והאישי שבין האדם לבוראו, ומשלב וידוי ותחינה לצד תפילה על עם ישראל. בפתח השיר שר שמואל, "לך לבדך חטאתי ולא לאף מלאך / ביני ובינך משפטי, א-ל טוב וסלח".

בהמשך השיר עובר שמואל מהתפילה האישית לבקשת רחמים, "אנא השם תרחם על ביתך השמם ותשלח רפואה לארצך". הוא מוסיף, "רחם על גופי הכבד וליבי האילם ונפשי העייפה... הרי מי ירחם על בניך אם לא אתה".