העימות בגבעת תל תלפיות צילום: באדיבות המצלם

תלונה חמורה הוגשה למחלקה לחקירות שוטרים בעקבות טענה לאירועי אלימות קשים מצד לוחמי מג"ב בעת פינוי המאחז גבעת תל תלפיות.

התלונה, שהוגשה על ידי עו"ד אלעדי ויזל מארגון חוננו, מפרטת שורה של מעשים ובהם תקיפת קטין באמצעות נשק, השלכתו מרכב, ירי בכינון ישיר וגניבת כרטיס אשראי.

לתלונה צורפו תיעודי וידאו של האלימות נגד הקטין וכן תיעוד של שימוש בכרטיס האשראי בכפר סמוך בשטחי הרשות הפלסטינית, שעות ספורות לאחר סיום הפינוי.

האירוע התרחש כאשר מספר מתיישבים ניסו למחות באופן פסיבי נגד החרמת רכב הביטחון של הגבעה. על פי הדיווח בתלונה, הופעל כוח כלפי המוחים, ובכלל זה הוכה קטין בראשו באמצעות קנה נשק והושלך מרכב אל הקרקע. בנוסף, נעשה שימוש ברימוני גז בכינון ישיר, גז פלפל, ונרשמה בעיטה באזור המפשעה של אחד המוחים - אירועים אשר תועדו.

כמו כן נטען כי כרטיס אשראי שהיה בתוך הציוד שפונה מהמקום נגנב, וזמן קצר לאחר מכן התקבלו התראות על עסקאות שבוצעו עמו בסופרמרקט בכפר הסמוך. בחוננו דורשים לחקור את נסיבות היעלמות הכרטיס.

"העסקאות שבוצעו בתחום הרשות הפלסטינית זמן קצר לאחר שהכוחות פינו המתיישבים מלמדות על ביצוע עבירות פליליות חמורות והתעסקו עם הציוד שלהם, מעילה בתפקיד, גניבה והפרת אמונים", נכתב בתלונה.

"התיעודיים מהשטח אינם משאירים מקום לספק: כוחות מג"ב הפעילו כוח מופרז ומשולל כל סמכות כלפי מוחים שלא נשקפה מהם כל סכנה", מסביר עו"ד ויזל. לדבריו, "לראות שוטר מכה קטין בראשו בקנה רובה, משליך אותו בפראות מארגז הרכב ומבצע ירי גז בכינון ישיר - אלו אינם אמצעים לגיטימיים לפיזור מחאה, אלא בריונות עבריינית".

"רק לפני כחודשיים הגשנו תלונה למח"ש לאחר שמתיישב נפצע קשה בפניו מירי ישיר באותה הגבעה ממש. העובדה שאותו דפוס אלימות חוזר על עצמו - לצד הכאות בראש, בעיטות מכוונות למפשעה וגניבת רכוש מתוך בית שפונה - מוכיחה כי העלילה השקרית של "אלימות המתנחלים" מחלחלת לכוחות בשטח, ודמם של המתיישבים פשוט הותר. אנו דורשים ממח"ש לפתוח בחקירה פלילית באזהרה ולא לתת חסינות למי שפועל בניגוד לחוק", סיכם.