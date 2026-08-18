נתוני פשעי השנאה העדכניים של ה-FBI מצביעים על כך שגם בשנת 2025 נותרו פשעי השנאה נגד יהודים מסוג הטיה יחידה התופעה הנפוצה ביותר מבין המקרים שהתבצעו על רקע דתי בארצות הברית.

לאורך השנה תועדו 1,528 אירועים שכוונו נגד יהודים, המרכיבים 63% מכלל 2,408 פשעי השנאה המבוססים על דת שנרשמו ברחבי המדינה.

היקף פשעי השנאה הכללי בארצות הברית ירד מ-11,679 מקרים בשנת 2024 ל-10,881 בשנת 2025. במקביל, גם מספר התקריות האנטי-יהודיות התכווץ מ-1,938 מקרים בשנה שקדמה לה.

למרות זאת, הנתונים מבהירים כי 2025 נרשמה כבשנה השלישית בהיקפה במספר פשעי השנאה האנטי-יהודיים מאז החלו המדידות, בהמשך למגמת העלייה שנרשמה ממתקפת הטרור של חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר 2023.

גם הדו"ח השנתי של הליגה נגד השמצה, המציג תקריות אנטישמיות הכוללות תקיפות, הטרדות ומעשי ונדליז, קובע כי 2025 הייתה השנה השלישית בחומרתה במספר הדיווחים.

"מאחורי כל אחד מהמספרים הללו עומד אדם שהותקף רק משום שהוא יהודי, בין אם באמצעות ונדליזם, הפחדה או אלימות פיזית. בשנת 2025, השנאה הזו גבתה חיים, לא רק כאן בארצות הברית אלא ברחבי העולם. 2025 הייתה השנה הקטלנית ביותר עבור יהודים בכל הקשור במתקפות אנטישמיות בתפוצות, זה יותר משלושה עשורים, עם 20 נרצחים ברחבי העולם רק בשל היותם יהודים", אמר המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט.

"אסור לנו לתת לירידה המתונה אך החיובית במספרים הכוללים להסתיר את המציאות: האנטישמיות ממשיכה להיות אחת מצורות השנאה העקביות והמסוכנות ביותר בארצות הברית ומחוצה לה".