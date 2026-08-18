מעצר החשודים בארנונה דוברות המשטרה

לוחמי תחנת עוז במחוז ירושלים עצרו שני נערים, תושבי פסגת זאב, שהסתובבו בשכונת ארנונה כשהם רעולי פנים ובחזקתם בקבוקי תבערה.

האירוע התרחש בשבוע שעבר במהלך משימה מבצעית של כוחות המשטרה באזור. השוטרים זיהו את השניים, אשר ברגע שהבחינו בניידת המתקרבת השליכו שקית שהייתה בידם לעבר השיחים הסמוכים.

בסריקה מהירה שביצעו השוטרים בנקודה, אותרו בתוך השקית ובסמוך אליה שני בקבוקי זכוכית החשודים כבקבוקי תבערה. השניים נעצרו בו במקום ונלקחו לחקירה בתחנת עוז.

בהמשך שוחררו החשודים בתנאים מגבילים והוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום.