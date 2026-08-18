ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש עיריית אריאל יאיר שטבון ערכו היום (שלישי) סיור משותף בשכונת "אמירים" שנבנית בימים אלה במתחם "אריאל מערב".

מדובר בסנונית הראשונה של פרויקט התרחבות מקיף לכיוון מערב, הכולל תכנון של כ-12,000 יחידות דיור חדשות. הבנייה המיועדת צפויה להגדיל פי שלושה את מספר התושבים בעיר, המונה כיום למעלה מ-22,000 בני אדם.

לפי הערכות הנהגת העיר, מספר התושבים יעלה ליותר מ-50 אלף כבר במהלך העשור הקרוב, כחלק מהיעד הכללי להגיע ל-100,000 תושבים.

בשיאו של הסיור חנכו השניים את הציר המרכזי של השכונה, שנקרא "דרך נתניהו" לזכרו של ההיסטוריון פרופסור בנציון נתניהו ז"ל, אביו של ראש הממשלה. לציון המאורע נטעו השניים עץ זית לאורך התווך, כסמל להמשך הצמיחה וההיאחזות בקרקע.

נתניהו אמר באירוע "אני נרגש לעמוד כאן היום ולראות במו עיניי את תנופת הבנייה והפיתוח של העיר אריאל. שכונת אמירים, שתהווה בית לזוגות צעירים, משרתי מילואים ומשרתי ציבור, היא ההוכחה הניצחת לכך שאנחנו ממשיכים לבנות, לצמוח ולהתבסס בארצנו. אריאל היא עיר ואם בישראל, לב השומרון, והגעתה למעמד של תנופת התרחבות כה משמעותית היא יום חג. אני מתרגש במיוחד מהמחווה הנוגעת לליבי של קריאת הדרך על שם אבי, פרופ' בנציון נתניהו ז"ל, שהקדיש את חייו לחקר תולדות עמנו ולביצור כוחנו. העץ שנטענו היום יכה שורשים עמוקים באדמה הזו, בדיוק כפי שהעיר אריאל ממשיכה לצמוח ולהעמיק את שורשיה."

ראש העיר יאיר שטבון הוסיף "אריאל ניצבת בפתחו של עידן חדש, וקפיצת המדרגה שאנו מתחילים כאן היום תשנה את פני האזור כולו. פיתוח 'אריאל מערב' היא הצהרת כוונות לאומית - אריאל בדרך להפוך למטרופולין מרכזי, בית לעשרות אלפי תושבים נוספים. אני מבקש להודות מקרב לב לראש הממשלה על דלתו הפתוחה, על הקשר השוטף והחם עם העיר, ועל הגיבוי המלא שהוא מעניק להתיישבות ולפיתוחה.

חנוכת 'דרך נתניהו' על שם פרופ' בנציון נתניהו היא זכות גדולה עבורנו, ומסמלת את החיבור ההיסטורי והנצחי של עם ישראל לארצו. אנחנו לא עוצרים כאן - נמשיך לבנות, לקלוט משפחות ולחזק את אריאל כבירת השומרון והמטרופולין הבא של ישראל", סיכם.

בהמשך הגיע ראש הממשלה לבית הספר לרפואה ע"ש פרופ' מרים ושלדון אדלסון ובמרכז הרפואי האזורי ע"ש הלמסלי באוניברסיטת אריאל.

הביקור היווה סגירת מעגל: בשנת 2017 השתתף ראש הממשלה בטקס הנחת אבן הפינה לבית הספר לרפואה. תשע שנים לאחר מכן שב למקום, שבו פועלים כיום בית הספר לרפואה והמרכז הרפואי.

נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן בירך את ראש הממשלה ואמר: "האבן שהנחת הפכה לבית חי ותוסס של הוראה, מחקר, טיפול רפואי ושירות לציבור. צומחים כאן יחד בית ספר מצוין לרפואה ומרכז רפואי אזורי - שילוב ייחודי בין אקדמיה, הכשרת אנשי מקצוע ומתן שירותי רפואה לתושבי האזור".

מנכ"ל אוניברסיטת אריאל, עו"ד יורם שי הוסיף: "אוניברסיטת אריאל היא עוגן משמעותי באזור, והמחויבות שלנו לתושביו מצטרפת לעשייה האקדמית והמחקרית באוניברסיטה. המרכז הרפואי הייחודי הוא ביטוי נוסף לאחריות שלנו לתרום לחיזוק הקהילה ולאיכות החיים במרחב. בעשייה היומיומית של האוניברסיטה אנו מממשים את החזון של מוסד אקדמי, חברתי וציוני".