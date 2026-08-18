פשיטה מבצעית באישון לילה בעיר חברון הובילה למעצרה של תושבת המקום בת 37, בחשד להסתה קשה נגד מדינת ישראל, תמיכה בטרור והאדרת מחבלים.

המעצר בוצע בעקבות פעילות התקפית ומודיעין מדויק, כחלק ממאמצי ניטור נרחבים שמנהלים גופי הביטחון ברשתות החברתיות לאיתור גורמים המסיתים נגד המדינה.

במהלך הפעילות, שנערכה לאחר חצות, פשטו לוחמי הזרוע המבצעית יס"מ 'חץ יהודה' של מחוז ש"י על ביתה של החשודה, שפעילותה במרחב הווירטואלי נוטרה על ידי פיקוד המרכז.

ממצאי הניטור העלו כי במהלך מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר פרסמה החשודה תכנים קשים, בהם כתבה: "אללה מעניק את הניצחון והעוצמה" ובהמשך הוסיפה: "עם ראשיתו של חודש אוקטובר, הייתה גבורה שמרעידה… מעשי הגבורה חזרו כדי להכות באויב, ועוצמה של נקמה וגאולת דם".

גם בהמשך המשיכה החשודה להלל ולשבח מחבלים רבי מרצחים, ובמקביל לבכות ולהביע צער על חיסולם בידי כוחות צה"ל בעזה, באיראן ובלבנון, תוך קריאה לנקמה על מותם.

עם כניסת הלוחמים לבית, הם עברו לבצע את מעצרה של החשודה וערכו במקום חיפוש, שבמהלכו נתפס מכשיר הטלפון הנייד שבבעלותה לצורכי החקירה.