מחקר ישראלי פורץ דרך עשוי לשנות את אופן הטיפול באלפי חולי לב ברחבי העולם. חוקרי המרכז הרפואי שערי צדק פיתחו לראשונה שיטה חדשנית המאפשרת לזהות מוקדם רעילות ריאתית - אחת מתופעות הלוואי המסוכנות ביותר של תרופת פרוקור (Amiodarone), המשמשת לטיפול בהפרעות קצב לב.

הממצאים, שפורסמו בכתב העת הבינלאומי Respirology, מציעים לראשונה כלי אבחוני שעשוי לסייע לרופאים לקבל החלטה מדויקת אם להמשיך את הטיפול בתרופה או להפסיקו, עוד לפני שהתפתחות הסיבוך גורמת לנזק משמעותי לריאות.

פרוקור נחשבת לאחת התרופות היעילות והנפוצות ביותר לטיפול בהפרעות קצב לב, אולם בכחמישה אחוזים מהמטופלים היא עלולה לגרום לרעילות ריאתית - סיבוך שעלול להיות מסכן חיים. עד היום לא הייתה בדיקה ייעודית שאפשרה לזהות את התופעה בוודאות, ולכן רופאים נאלצו לעיתים להפסיק את הטיפול רק מתוך חשד, או לחלופין לאבחן את הסיבוך בשלב מאוחר.

בשל חוסר הוודאות, מטופלים רבים בעולם הפסיקו לקבל את התרופה למרות יעילותה, בעוד שאצל אחרים האבחנה התקבלה רק לאחר שכבר נגרם נזק לריאות.

במסגרת המחקר נבדקו 81 מטופלים עם חשד לרעילות מהתרופה. החוקרים השתמשו בבדיקת Dual Energy CT (DECT) - טכנולוגיית CT מתקדמת המסוגלת לזהות שקיעת יוד ברקמות הגוף, תופעה האופיינית לרעילות הנגרמת מהתרופה.

ההשוואה בין ממצאי הבדיקה לבין ההערכה הקלינית של מומחי הריאות העלתה התאמה משמעותית, והחוקרים קובעים כי השיטה החדשה יכולה לשפר באופן ניכר את היכולת לאבחן את הסיבוך ולהעניק לרופאים בסיס מוצק יותר לקבלת החלטות טיפוליות.

את המחקר הובילו ד"ר נעמה בוגט, מנהלת היחידה להדמיית לב-חזה במכון הרנטגן, ד"ר נסים אריש, רופא בכיר במכון הריאות, וד"ר משה רב אחא, מנהל יחידת קוצבי הלב ושירות סינקופה במרכז הלב המשולב.

בכתב העת המדעי סווג המאמר כבעל ערך לימודי מיוחד, ציון הניתן למחקרים בעלי חשיבות קלינית גבוהה. החוקרים מעריכים כי בעקבות התוצאות, מרכזים רפואיים נוספים בישראל ובעולם יאמצו את השיטה החדשה.

לדברי ד"ר נעמה בוגט, המחקר מספק לראשונה כלי מחקרי מוכח שיסייע לרדיולוגים לזהות את הרעילות הריאתית בדיוק גבוה יותר. ד"ר נסים אריש הוסיף כי אבחון מוקדם עשוי למנוע בדיקות פולשניות ולאפשר הפסקת טיפול בזמן. ד"ר משה רב אחא ציין כי הממצאים מעניקים לקרדיולוגים יכולת טובה יותר להתאים את הטיפול לחולי הפרעות קצב, תוך הפחתת הסיכון לסיבוכים קשים.