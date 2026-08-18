עו"ד שלמה לרנר, רס"מ במילואים המשרת כמפקד בחפ"ק מח"ט גבעתי, גבר אמש על שאר המתמודדים במחוז תל אביב של הליכוד וצפוי להיכנס לכנסת. לרנר מזוהה עם הציונות הדתית ומביא עמו גם רקע צבאי, ציבורי ועסקי.

לאחר שביצע יותר מ-400 ימי מילואים בלחימה ברצועת עזה במהלך מלחמת "חרבות ברזל", הקים לרנר את פורום המילואימניקים בליכוד. לדבריו, הפורום נועד לתת ביטוי וייצוג לאלפי הלוחמים בתנועה ובציבור.

לרנר נולד בלונדון למשפחה ציונית שעלתה לישראל בשנת 1989 והתיישבה בבית שמש. הוא גדל בעיר, למד בישיבה התיכונית "שערי תורה" והמשיך למכינה הקדם-צבאית "נתיבות דרור".

לאחר שירותו הסדיר כלוחם ומפקד בחטיבת גבעתי השתלב לרנר בעשייה ציבורית וחינוכית. הוא שימש יועץ פרלמנטרי לחבר הכנסת אפי איתם, מנכ"ל מכינת "נתיבות דרור" ובהמשך מנכ"ל עמותת "מעייני הישועה".

לצד פעילותו הציבורית פעל לרנר גם בעולם העסקים, החל מתחום המסעדנות ובהמשך בעולם הנדל"ן. הוא כתב על התמודדותו האישית בתחום בספרו "עד השקל האחרון", וכיום הוא יזם נדל"ן, משפטן בעל תואר ראשון ושני במשפטים, עורך דין מוסמך ובוגר קורס דירקטורים באוניברסיטת רייכמן ופאנליסט בערוץ 14.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע בו תמיכה במהלך הקמפיין ואמר לו, "הוכחת את זה בשטח, הוכחת זאת כיזם, כאיש עסקים וכפטריוט גדול ולוחם".

לרנר ציין כי ימשיך לפעול גם בכנסת למען לוחמי צה"ל, הסדירים והמילואימניקים כאחד, לדאוג לצרכיהם ולהכרה המועדפת בהם מצד המדינה, לצד בעלי העסקים, העצמאיים והצעירים בעם שישמש עבורם ייצוג ראוי וביטוי בבית המחוקקים.