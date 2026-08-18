עימותים אלימים סביב האדמו"ר מקרלין Doovidl

עימותים אלימים פרצו הערב (שלישי) ברחוב אבינועם ילין בירושלים, במהלך ביקורו של האדמו"ר מקרלין בבית מדרשו. האדמו"ר הגיע למקום כדי להשתתף בשמחת בר המצווה לנכדו.

עם הגעתו התאספו מחוץ לבית המדרש עשרות חרדים קיצונים והחלו למחות נגדו. המפגינים השמיעו לעבר האדמו"ר קריאות קשות, ובהן "צא טמא".

עוד באותו נושא: האדמו"ר מקרלין הותקף בגז מדמיע

בהמשך ניסו המפגינים למנוע מהאדמו"ר לצאת מבית המדרש. בעקבות זאת התפתחו במקום עימותים אלימים וקשים בין המפגינים לבין חסידי קרלין.

במהלך העימותים נפצעו מספר בני אדם. לפחות אחד מהפצועים פונה לבית החולים לקבלת טיפול.

האדמו"ר מקרלין מוכר בגישה פתוחה יחסית בנושאים שונים לעומת המקובל בחלקים מהמגזר החרדי ועמדותיו עוררו לאורך השנים מחלוקות בקרב חוגים חרדיים קיצונים.