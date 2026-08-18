המחוז החרדי במשרד החינוך יוצא במהלך חדש שבמסגרתו יקבלו צוותים חינוכיים בישיבות קטנות ובמוסדות הפטור ליווי והדרכה מקצועית בעבודה עם תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד.

המהלך נועד לספק לצוותים כלים להתמודדות עם צורכי התלמידים בתוך המסגרת החינוכית שבה הם לומדים.

השירות יופעל באמצעות "מתי"א לשם", יחידה ייעודית שהוקמה לצורך מתן מענה מקצועי לתלמידי המחוז החרדי. במסגרת התוכנית יוכלו המוסדות לקבל הדרכה פרטנית וליווי שוטף מאנשי מקצוע ומומחים.

במשרד החינוך אומרים כי המענה גובש מתוך היכרות עם הישיבות הקטנות ומוסדות הפטור. בהתאם לכך, הליווי יותאם לאורח החיים החרדי, לתרבות החינוכית ולצביון התורני של כל מוסד.

את המהלך הציג מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שי קלדרון, בכנס פתיחת שנת הלימודים של המחוז. בכנס השתתפו מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני ובכירים נוספים במשרד.

קלדרון אמר כי המטרה היא להעמיד לרשות הצוותים כלים מקצועיים תוך שמירה על אופייה של המסגרת החינוכית. "אנחנו מבקשים להעמיד לרשות צוותי הישיבות הקטנות ומוסדות הפטור את מיטב הידע והכלים, מבלי לשנות את אופייה של המסגרת שבה התלמיד מתחנך", אמר.

לדבריו, "אפשר וצריך לחבר בין מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר לבין שמירה מלאה על השפה, הרוח והצביון התורני של כל מוסד". במחוז מבקשים באמצעות המהלך ליצור כתובת מקצועית עבור הצוותים ולסייע להם לתת מענה מותאם לצרכים המשתנים של התלמידים.