המתיחות בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר מגיעה לשיא חדש. לפי פרסום של דורון קדוש בגלי צה"ל, הרמטכ"ל מינה את תא"ל אליעד מואטי לתפקיד "פרויקטור בזרוע היבשה" - תפקיד שאינו מחייב את אישור שר הביטחון.

ברקע עומדת החלטתו של כ"ץ, שהתקבלה לפני יותר משנה, שלא לקדם שלושה קצינים בכירים שלדעתו נשאו באחריות לאירועי 7 באוקטובר. על פי הפרסום, ההחלטה התקבלה מבלי שנומקה ומבלי שנבחן לעומק חלקם של אותם קצינים במחדל. עוד דווח כי ועדת תורג'מן, שבחנה את התנהלות הקצינים, קבעה שאין מניעה לקדמם.

המקרה הבולט הוא של תא"ל מואטי, שמונה למפקד חיל הגנת הגבולות שבוע בלבד לפני מתקפת 7 באוקטובר. בשלב מאוחר יותר ביקש הרמטכ"ל לקדמו לתפקיד מפקד אוגדה 210, אולם שר הביטחון לא אישר את המינוי, ובסופו של דבר מונה קצין אחר.

כעת, לאחר שסיים את תפקידו כמפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה (צאלים), החליט זמיר להשאיר את מואטי בשירות באמצעות מינוי לתפקיד פרויקטור. לפי הפרסום, המהלך נועד לאפשר את המשך שירותו של מואטי בצה"ל, מתוך כוונה לקדמו בעתיד לתפקיד מפקד אוגדה, אם לאחר הבחירות ימונה שר ביטחון אחר.

עוד דווח כי אחת ההערכות במערכת היא שהרמטכ"ל מייעד את מואטי לפקד על אוגדת יהודה ושומרון, וכי זו אחת הסיבות לכך שבסבב המינויים האחרון לא אויש התפקיד במינוי עתידי.

בצה"ל מסרו בתגובה: "תת-אלוף אליעד מואטי סיים בשבוע האחרון את תפקידו כמפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, לאחר כשנה בתפקיד. בתקופה הקרובה ייצא לחופשה ולאחריה ישמש כפרויקטור".