איראן בוחנת אפשרות להרחיב את זירת העימות מול ארצות הברית גם לשטח אירופה, אם הנשיא דונלד טראמפ יממש את איומיו להסלים את המערכה. כך דווח ב"פייננשל טיימס", מפי בכירים איראנים.

על פי הדיווח, בטהרן בחנו בשבועות האחרונים מטרות צבאיות אמריקניות בדרום-מזרח אירופה, ובהן מתקנים בבולגריה ובקפריסין, שלטענת איראן שימשו את ארצות הברית במהלך סבבי הלחימה האחרונים.

עוד נטען כי איראן בחנה גם אפשרות לפגיעה בכבלי סיבים אופטיים תת-ימיים במצר הורמוז, צעד שעשוי להשפיע על תשתיות תקשורת בינלאומיות ועל נתיבי הסחר באזור.

הדיווח מגיע על רקע הקיפאון במגעים בין וושינגטון לטהרן והחרפת המתיחות האזורית. הנשיא טראמפ הצהיר אתמול כי אין כל שיחות או מגעים מתוכננים עם איראן, והבהיר כי הלחץ האמריקני על המשטר האיראני יימשך.

במקביל, בכירים במשמרות המהפכה הזהירו כי במקרה של הסלמה נוספת, איראן תפעל נגד נכסים צבאיים אמריקניים, מתקני אנרגיה ותשתיות אסטרטגיות ברחבי המזרח התיכון.

ב"וושינגטון פוסט" דווח במקביל כי הפנטגון בוחן מחדש את פריסת הכוחות האמריקניים באזור, לאחר הפגיעה במספר בסיסים במהלך חודשי הלחימה. על פי הפרסום, אחת האפשרויות הנבחנות היא צמצום הנוכחות הצבאית במפרץ הפרסי, אם כי בשלב זה טרם התקבלה החלטה רשמית.

אם הדיווח ב"פייננשל טיימס" יתממש, יהיה מדובר בהרחבה משמעותית של איום התקיפה האיראני - ממטרות במזרח התיכון אל יעדים אמריקניים גם בשטח אירופה, תוך ניסיון להרתיע את וושינגטון מפני החרפת העימות.